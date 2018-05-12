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Hesaplarında 80 milyon lira para hareketliliği olmuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 10:19 | Son Güncelleme

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik Adana merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 zanlı adliyeye sevk edildi - Zanlılardan bazılarının katılım bankalarındaki hesabında, 8 yılda 80 milyon lira para hareketi olduğu tespit edildi - Asgari ücretle çalışan 2 zanlının hesabında yaklaşık 7 milyon lira para olduğu ortaya çıkarıldı

Adana merkezli 10 ilde, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik kayıt dışı para akışının yönetilmesine ilişkin Adana merkezli 10 ilde 7 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, aralarında "yasa dışı para kasası" olduğu iddia edilen iş adamı K.S'nin de yer aldığı 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 26'ya yükseldi.

Polis, zanlılardan bazılarının katılım bankalarındaki hesabında, 8 yılda 80 milyon lira para hareketi olduğunu tespit etti.

Hesap sahiplerinin, Maliye Bakanlığı müfettişlerince sorgulanmasının ardından parayı hesaplarından çektikleri belirlendi.

Bir market zincirinde asgari ücretle çalışan zanlılardan Gürbüz K. ve Veysel D'nin katılım bankasındaki hesabında yaklaşık 7 milyon lira para olduğu ortaya çıkarıldı.

Vakfın, iş yerlerine koyduğu 350 sadaka kutusu ve yılda düzenledikleri ortalama 30 kermesten gelir elde ettikleri belirlendi.

- Bağış kurbanlıkları sucuk yaptırıp sattıkları iddia edilmişti

Terör ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik kayıt dışı para akışının yönetilmesine ilişkin elde edilen yeni deliller doğrultusunda 10 ilde 7 Mayıs'ta operasyonlar düzenlemişti.

Adana merkezli İstanbul, Ankara, Elazığ, Samsun, Gaziantep, Konya, İzmir, Hatay ve Kahramanmaraş'ta şafak vakti düzenlenen operasyonda, vakfın il yöneticileri ile mali işleri yöneten sorumlular oldukları öne sürülen 23 zanlı ilk etapta yakalanmıştı.

Zanlılardan birinin evindeki aramada, çok sayıda para dolu bağış kutusu ele geçirilmişti.

Şüphelilerin, kurban bayramlarında, yardıma muhtaçlar için bağışlanan kurbanlıklardan sucuk yaptırıp satarak vakfa ortalama 4 milyon lira yasa dışı gelir elde ettikleri öne sürülmüştü.

Vakfın nafaka gelirlerini artırmak için kurucu başkan Alparslan Kuytul'un bazı sözlerine yer verilen tanıtım filmi çektiği, yılda yaklaşık 1 milyon lira kazanç sağlandığı iddia edilmiş, toplanan paraların ise ihtiyaç sahiplerine dağıtılmadığı belirlenmişti.

- Kuytul tutuklanmıştı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı zanlılar hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Ocak'ta 33 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 zanlıdan vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.

Vakıf tarafından, Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınan makbuzla resmi olarak 2016'da sadece 20 lira toplandığı ancak sahte makbuzlarla 3 milyon lirayı aşkın para ve yardım temin edildiği belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
adana furkan eğitim ve hizmet vakfı operasyon

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