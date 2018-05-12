Hesaplarında 80 milyon lira para hareketliliği olmuş

Adana merkezli 10 ilde, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 kişi adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik kayıt dışı para akışının yönetilmesine ilişkin Adana merkezli 10 ilde 7 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, aralarında "yasa dışı para kasası" olduğu iddia edilen iş adamı K.S'nin de yer aldığı 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 26'ya yükseldi. Polis, zanlılardan bazılarının katılım bankalarındaki hesabında, 8 yılda 80 milyon lira para hareketi olduğunu tespit etti. Hesap sahiplerinin, Maliye Bakanlığı müfettişlerince sorgulanmasının ardından parayı hesaplarından çektikleri belirlendi. Bir market zincirinde asgari ücretle çalışan zanlılardan Gürbüz K. ve Veysel D'nin katılım bankasındaki hesabında yaklaşık 7 milyon lira para olduğu ortaya çıkarıldı. Vakfın, iş yerlerine koyduğu 350 sadaka kutusu ve yılda düzenledikleri ortalama 30 kermesten gelir elde ettikleri belirlendi.

- Bağış kurbanlıkları sucuk yaptırıp sattıkları iddia edilmişti Terör ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik kayıt dışı para akışının yönetilmesine ilişkin elde edilen yeni deliller doğrultusunda 10 ilde 7 Mayıs'ta operasyonlar düzenlemişti. Adana merkezli İstanbul, Ankara, Elazığ, Samsun, Gaziantep, Konya, İzmir, Hatay ve Kahramanmaraş'ta şafak vakti düzenlenen operasyonda, vakfın il yöneticileri ile mali işleri yöneten sorumlular oldukları öne sürülen 23 zanlı ilk etapta yakalanmıştı. Zanlılardan birinin evindeki aramada, çok sayıda para dolu bağış kutusu ele geçirilmişti. Şüphelilerin, kurban bayramlarında, yardıma muhtaçlar için bağışlanan kurbanlıklardan sucuk yaptırıp satarak vakfa ortalama 4 milyon lira yasa dışı gelir elde ettikleri öne sürülmüştü. Vakfın nafaka gelirlerini artırmak için kurucu başkan Alparslan Kuytul'un bazı sözlerine yer verilen tanıtım filmi çektiği, yılda yaklaşık 1 milyon lira kazanç sağlandığı iddia edilmiş, toplanan paraların ise ihtiyaç sahiplerine dağıtılmadığı belirlenmişti.