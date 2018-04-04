Hestorex Fuarı’nda Kuzey Kıbrıs temsil edilecek

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı, 150 ülkenin katılacağı Hestorex Fuarı’nda Kuzey Kıbrıs’ı temsil edecek. Fuara KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu katılacak.

HESTOUREX Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Fuarı ve Kongresi 5-8 Nisan’da Antalya’da düzenlenecek. KITOB, KITSAB, Sağlık Turizmi Konseyi Temsilcileri, Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Hava Sporları Federasyonu, Spor Federasyonları ve Birlikleri temsilcilerinden oluşan 23 kişilik bir heyet ile fuara katılacak olan Turizm ve Çevre Bakanlığı, KKTC’nin sağlık ve spor yanında alternatif turizm olanaklarını tanıtacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan KKTC Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Sağlık, spor ve alternatif turizm türlerinin ülkemizde turizmin yıla yayılması için büyük bir fırsat sunuyor. Bu alanların gelişmesi ve ülkemizdeki turizm gelirlerinin artması için Anavatan Türkiye ile birlikte büyük bir uyumla çalışıyoruz. İnanıyorum ki bu fuarla alternatif turizm ürünlerimizi dünyanın yüzden fazla ülkesinden gelecek satın alma heyetlerine en iyi şekilde tanıtacağız” dedi.

Bakanlığın sektörle birlikte fuara çok iyi hazırlandığını ifade eden Ataoğlu, ilk defa Kuzey Kıbrıs Standı’nda günde iki defa olmak üzere turizm ürünleriyle ilgili sunumların yapılacağını ve böylelikle de çok aktif bir şekilde tanıtım yapılacağını vurguladı.