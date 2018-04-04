Hestorex Fuarı’nda Kuzey Kıbrıs temsil edilecek

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı, 150 ülkenin katılacağı Hestorex Fuarı’nda Kuzey Kıbrıs’ı temsil edecek. Fuara KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu katılacak.
HESTOUREX Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Fuarı ve Kongresi 5-8 Nisan’da Antalya’da düzenlenecek. KITOB, KITSAB, Sağlık Turizmi Konseyi Temsilcileri, Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Hava Sporları Federasyonu, Spor Federasyonları ve Birlikleri temsilcilerinden oluşan 23 kişilik bir heyet ile fuara katılacak olan Turizm ve Çevre Bakanlığı, KKTC’nin sağlık ve spor yanında alternatif turizm olanaklarını tanıtacak.
Konuyla ilgili açıklama yapan KKTC Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Sağlık, spor ve alternatif turizm türlerinin ülkemizde turizmin yıla yayılması için büyük bir fırsat sunuyor. Bu alanların gelişmesi ve ülkemizdeki turizm gelirlerinin artması için Anavatan Türkiye ile birlikte büyük bir uyumla çalışıyoruz. İnanıyorum ki bu fuarla alternatif turizm ürünlerimizi dünyanın yüzden fazla ülkesinden gelecek satın alma heyetlerine en iyi şekilde tanıtacağız” dedi.
Bakanlığın sektörle birlikte fuara çok iyi hazırlandığını ifade eden Ataoğlu, ilk defa Kuzey Kıbrıs Standı’nda günde iki defa olmak üzere turizm ürünleriyle ilgili sunumların yapılacağını ve böylelikle de çok aktif bir şekilde tanıtım yapılacağını vurguladı.
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
Sapık ormanda yakalandı! Küçük kız çocuğunu...
Emekliye ayrılan vali böyle veda etti
ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...
FETÖ taktik değiştirdi! Yurt dışındaki yöneticiler kaçırılıyor
AK Parti hareketlendi! Kabine revizyonu mu geliyor?
Trump: Çin'le ticaret savaşında değiliz, bizim aptallar o savaşı uzun yıllar evvel kaybetti
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Adana'da mide bulandıran olay! Polis ekipleri gözlerine inanamadı
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
WhatsApp'ta yeni özellik! Artık çok kolay...
Güçlü bir OnePlus'a hazır olun! OnePlus 6'nın özellikleri sızdırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum