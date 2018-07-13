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Heybe İnsani Yardım Derneğinden Benin'e su kuyusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 16:48 | Son Güncelleme

Heybe İnsani Yardım Derneğinden Benin'e su kuyusu

Heybe İnsani Yardım Derneğince, Benin'de 2 bin kişinin faydalanacağı su kuyusu açıldı.

Dernek Başkanı Yasin Karayel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz aylarının gelmesiyle su kuyusu açılışlarına yoğunluk verdiklerini söyledi.

Afrika ülkelerinde insanların en önemli ihtiyacının su olduğunu belirten Karayel, ''Bu yıl açtığımız 16'ncı su kuyusu oldu. Benin'de 2 bin kişinin istifade edeceği su kuyusunu hizmete aldık. Temiz su insan sağlığı için oldukça önemli. Özellikle çocukların ve yaşlıların, kirli su kaynaklı hastalıklara yakalanma riskleri çok fazla." diye konuştu.

Yasin Karayel, Türkiye'deki ve dünyanın farklı noktalarındaki hayırseverlerin destekleriyle su kuyuları açmaya devam edeceklerini de kaydetti.

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Heybe İnsani Yardım Derneği su kuyusu

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