Heybe İnsani Yardım Derneğinden Benin'e su kuyusu

Heybe İnsani Yardım Derneğince, Benin'de 2 bin kişinin faydalanacağı su kuyusu açıldı.
Dernek Başkanı Yasin Karayel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz aylarının gelmesiyle su kuyusu açılışlarına yoğunluk verdiklerini söyledi.
Afrika ülkelerinde insanların en önemli ihtiyacının su olduğunu belirten Karayel, ''Bu yıl açtığımız 16'ncı su kuyusu oldu. Benin'de 2 bin kişinin istifade edeceği su kuyusunu hizmete aldık. Temiz su insan sağlığı için oldukça önemli. Özellikle çocukların ve yaşlıların, kirli su kaynaklı hastalıklara yakalanma riskleri çok fazla." diye konuştu.
Yasin Karayel, Türkiye'deki ve dünyanın farklı noktalarındaki hayırseverlerin destekleriyle su kuyuları açmaya devam edeceklerini de kaydetti.
Görüntüsünü çeken adamı kameraya alıp böyle ifşa etti
Yeni sistemin ilk kabinesi için 1. Meclis'te tören! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı
Polisin cinsel organını ısıran adam akıl hastanesine kapatıldı
İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti
Şoke olacaksınız! Kimse bakmaya dahi cesaret edemezken...
Vicdansız anne-baba ikiz çocuklarını evde böyle bırakıp işe gitti
Göğüslerini nasıl saklayacağını şaşırdı!
Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler
Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!
Bir yandan Ay bir yandan Güneş: Bu ay 2 önemli tutulma var!
Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…
Okuyucu Yorumları 0 yorum