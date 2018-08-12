Heybe İnsani Yardım Derneğinden Kamerun'a su kuyusu

Heybe İnsani Yardım Derneğince, Kamerun'da 2 bin 500 kişinin faydalanacağı su kuyusu açıldı.

Dernek Başkanı Yasin Karayel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, susuz bölgelerde kuyu açmaya devam edeceklerini söyledi.

Bölgedeki halkın en temel sorunlarından birinin susuzluk olduğunu belirten Karayel, ''Afrika bölgesinde insanlar su sorunuyla sürekli karşı karşıyalar. Bizler de bağışçılarımızın destekleriyle birçok su kuyusu açmanın mutluluğunu yaşadık.'' dedi.

Karayel, yıl içinde 17 su kuyusuna ulaştıklarını aktararak, ''Bölgedeki temiz suyun olmayışı çocukların ve yaşlıların salgın hastalıklara yakalanmaları neden oluyor. Bu doğrultuda 2 bin 500 kişinin istifade edeceği su kuyusunu kardeşlerimizin hizmetine sunduk.'' diye konuştu.

