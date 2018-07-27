Heybeliada'da 'İsimsiz mektup' tedirginliği 

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) HEYBELİADA'da son bir hafta içinde bazı alkollü restoranlara isimsiz zarflarla gönderilen mektuplar, esnaf ve Adalar halkında tedirginlik yarattı. İşletme sahipleri, "İçki ve uyuşturucu satan, alan ve aracılık edenlere lanet edilmiştir' ifadelerinin de yer aldığı mektupların 'tehdit' niteliği taşıdığını belirtirken, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ise mektupları gönderen kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı. Heybeliada'da çoğunluğu sahil kısmında ve yan yana bulunan alkollü mekanlara, geçen hafta üzerinde gönderinin kimliğinin yazılı olmadığı mektuplar ulaştı. Posta yoluyla teslim edilen zarfları açan esnaf, mektupların içinde 'alkol alan ve satanların' lanetleneceklerine dair ifadelerin de yer aldığı bir yazılı metin ile karşılaştı. İŞLETME SAHİPLERİNDEN 'TEHDİT VAR' İDDİASI İsimsiz mektuplar, esnafın yanı sıra Adalılar arasında da rahatsızlığa neden oldu. Mektupta yazılanların tehdit içerdiğini ileri süren esnaf, gönderen kişi ya da kişilerin bir an önce bulunmasını istedi.

Restoran sahiplerinden Hasan Metinel, isimsiz mektubun geçen hafta kendisine posta yoluyla ulaştığını söyledi. Mektuptan bahseden Metinel, mektupta alkol satanların lanetlendiğine dair ifadelerin yer aldığını belirterek, "Mektubun İçinde dini içerikli, kaynağı belli olmayan ifadelerin olduğu tehditvari cümleler var. Kimden geldiği belli değil. Biz burada hizmet sektörü olarak halkın istediği şeyleri devletin verdiği izinle hukuki yollarla yapmaya çalışıyoruz. Bu mektupta biz lanetleniyoruz" diye konuştu. Olayın ardından herhangi bir şikayette bulunmadığını aktaran Metinel, "Devlet bizim sahibimizse bize sahip çıksın" dedi. "EMNİYETE DURUMU İLETTİK" Bir başka işletme sahibi olan Kenan Tağ ise yaşananlardan dolayı rahatsızlığını belirterek, "Bizim mekanımıza da alkol satamayacağımıza dair böyle bir mektup geldi. Tedirgin olduk. Nereden geldiği belli olmayan bir mektup. Emniyetten gelenler oldu ve kendilerine durumu ilettik" ifadelerini kullandı. "ADALAR TURİSTİK BİR BÖLGE VE ALKOL TABİİ Kİ OLACAK"