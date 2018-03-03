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HEYBELİADA'DA YANGIN(GENİŞ HABER)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 22:58 | Son Güncelleme

-YANGINA İTFAİYE İLE BİRLİKTE ADA HALKI DA MÜDAHALE ETTİ   Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA Heybeliada'da Refah Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan ve yazlık olarak kullanıldığı öğrenilen ahşap bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

-YANGINA İTFAİYE İLE BİRLİKTE ADA HALKI DA MÜDAHALE ETTİ

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA
Heybeliada'da Refah Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan ve yazlık olarak kullanıldığı öğrenilen ahşap bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, yandaki iki binaya da sıçradı. Heybeliada itfaiye ekipleri alev topuna dönen evlere müdahale etmekte yetersiz kalınca, adaya Büyükada, Maltepe, Kartal ve Kadıköy ilçelerinden de ekipler yönlendirildi.

ADA HALKI DA YANGINA MÜDAHALE ETTİ
Ada halkı itfaiye ekiplerine yardım etti. Bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerine hortumların taşınmasına bazıları ise itfaiye hortumlarıyla alevlere su sıkarak yardımcı oldu. Yangına müdahale eden vatandaşlardan birisi, yangını duyar duymaz koştuklarını belirterek, "Cephe sımsıcaktı. Cepheyi sulandırdık. Sirayeti de önledik. Ucuz kurtardık. Allah kurtardı. Allahtan rüzgar yoktu" dedi. Heykeltraş Leyla Aktaş Rosenberger ise, "Burada bir sistem yok. Arka bahçemde dumanlar gördüm. biz ekibimle beraber yangın bizim eve sıçramasın diye soğutma çalışması yaptık. Bütün kıcılcımlar bizim eve doldu. Biz burada kendi başımızayız. Hiçbir şekilde yardım yok. Ben çocukken de böyleydi. Abimler yangın olunca koşarlardı. Evden eşyalar alınırdı. Biz yaşlanıyoruz. Hiçbir şekilde adalara bir sistem kurulmuyor" ifadelerini kullandı.

2 SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ
Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. 3 bina tamamen yanarken, yangında ölen yada yaralanan kimse olmadı. Binaların ikisinin yazlık olarak kullanıldığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:
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-Deniz yoluyla gelen itfaiye ekipleri
-Gemiden detaylar
-Alev alev yanan binalar
-İtfaiye ekipleri
-Vatandaşların müdahaleleri
-Yangını söndüren vatandaşlarla röp
- Leyla Aktaş Rosenberger röp
-Söndürülen binalar
-Dumanlar
-Soğutma çalışmaları
-Genel ve detaylar

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