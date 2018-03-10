HABER

Heyelan istinat duvarını yıktı iki hayvan telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 09:31 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Tercan İlçesi Gevenlik Köyü’nde istinat duvarının heyelan sonucu çökmesiyle bir koyun ve kuzusu telef oldu.Erzincan’da önceki gün etkili olan yağış Erzincan’ın Tercan İlçesi Gevenlik Köyü’nde istinat duvarının çökmesine neden oldu.

Heyelan istinat duvarını yıktı iki hayvan telef oldu

Erzincan’ın Tercan İlçesi Gevenlik Köyü’nde istinat duvarının heyelan sonucu çökmesiyle bir koyun ve kuzusu telef oldu.
Erzincan’da önceki gün etkili olan yağış Erzincan’ın Tercan İlçesi Gevenlik Köyü’nde istinat duvarının çökmesine neden oldu. Duvarın çökmesi ile duvarın dibinde yağmurdan korunmaya çalışan koyun ve kuzusu telef oldu. İstinat duvarının büyüklüğünden dolayı telef olan koyun ve kuzusu enkazın altından çıkarılamadı.
Meydana gelen olay ile ilgili konuşan sürü sahibi; “Sağanak yağıştan dolayı istinat duvarımız çöktü. Duvarın çökmesi ile bir koyun ve kuzusu duvarın altında kaldı, hayvanlar telef oldu. Duvarın ağırlığından ve büyüklüğünden dolayı hayvanları duvarın altından çıkaramadık” diye konuştu.

Heyelan istinat duvarını yıktı iki hayvan telef oldu

Keltepe tünellerine girildi! Afrin'den sıcak görüntülerKeltepe tünellerine girildi! Afrin'den sıcak görüntüler
5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı
Güne bu tabloyla uyandılar!Güne bu tabloyla uyandılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?

Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Kadir Mısıroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Bizim ‘Put’umuz yok!

Kadir Mısıroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Bizim ‘Put’umuz yok!

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu cezaevinden çıktı

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu cezaevinden çıktı

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aşırı hoşgörülü yetiştirilen çocuklar benmerkezci oluyor

Aşırı hoşgörülü yetiştirilen çocuklar benmerkezci oluyor

Tarihi cami cemaatsiz kaldı

Tarihi cami cemaatsiz kaldı

Kars Çayı taşmaya başladı

Kars Çayı taşmaya başladı

Taksim Camii'nde kaba inşaatın yüzde 80'i tamamlandı

Taksim Camii'nde kaba inşaatın yüzde 80'i tamamlandı

TYB Erzurum Şubesi, okul ziyaretlerine devam ediyor

TYB Erzurum Şubesi, okul ziyaretlerine devam ediyor

Başkan Yağcı, yaptıkları çalışmaları değerlendirdi

Başkan Yağcı, yaptıkları çalışmaları değerlendirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.