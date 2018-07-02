Heyelana fore kazıklı önlem

Trabzon Büyükşehir Belediyesince Sürmene ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'nde yaşanan heyelanların önüne geçmek için yürütülen 2. etap fore kazık çalışmasının tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sürmene ilçesinde, Devlet Hastanesinin bulunduğu bölgede uzun yıllar önce yaşanan heyelan olaylarının son dönemde tekrarlanması üzerine bölgenin tahliye edildiği belirtildi.
Heyelandan zarar gören evlerin yıkımını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesinin, heyelan olaylarını önlemek için harekete geçtiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hazırlanan proje çerçevesinde 1. etap fore kazık çalışmaları tamamlandı. 1. etapta 23 metre boyunda, 120 santimetre çapında 130 fore kazık bölgeye çakıldı. Bu çalışma yaklaşık 2,5 milyon lira maliyetle gerçekleştirildi. 1. etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından aynı bölgede 2. etap fore kazık çalışmalarına başlandı. Hızla gerçekleştirilen çalışmalarla bölgedeki 2. etap çalışmaları da tamamlanma aşamasına geldi."
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Soğuksu Mahallesi'ndeki heyelan olaylarının önüne geçmek için seferber olduklarını vurguladı.
Gümrükçüoğlu, bölgedeki heyelanın hastane ve diğer sağlam yapıları da tehdit ettiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:
"Heyelan olaylarının sık sık yaşandığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunun bilincinde hareket etmeliyiz. Bölgedeki 1. etap çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından 2. etap çalışmalarımıza da tamamlanma aşamasına getirdik. Halkımızın can ve mal güvenliğini korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada çalışmalarımıza devam edeceğiz."
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