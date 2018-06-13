Heyelanda çöken yol ulaşıma açıldı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde geçen şubat ayında heyelan nedeniyle çöken Kumluca- Antalya D-400 karayolu yaklaşık 4 aylık çalışma sonucu yenilenerek ulaşıma açıldı.

Kumluca- Antalya D-400 karayolu, 20'nci kilometresinde 25 Şubat'ta meydana gelen heyelan nedeniyle göçtü. Trafiğe kapatılan yol yaklaşık 4 aylık çalışmanın ardından yeniden düzenlenerek ulaşıma açıldı. Heyelanın yaşandığı yere gelen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, araç geçişinin startını verdi. Vali Karaloğlu'na Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Kumluca Belediye Başkanı Ak Partili Yusuf Göven, Ak Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer de eşlik etti.

'TRAFİĞİ VERMİŞ OLDUK'

Vali Münir Karaloğlu, "25 Şubat 2018 tarihinde büyük bir haber meydana geldi. Gerçekten hepimizi şaşırtan bir heyelan oldu. Büyük bir heyelandı. 25 Şubat'tan nisanın başına kadar Karayolları Bölge Müdürlüğümüz bölgede hem sondaj çalışmaları yaptı hem de projelendirme çalışmalarını tamamladı. Heyelan alanını nasıl geçeceğiz, nasıl orada zemin oturtabileceğiz' ile ilgili çalışma yaptılar. Nisanın başından bugüne kadar da heyelanlı bölgeyi şu anda geçmiş olduk. Biraz önce hep beraber trafiği vermiş olduk. Artık vatandaşımız daha önce vermiş olduğumuz servis yollarını kullanmadan ana yolumuzu kullanmaya başladı. Bu böyle devam edecek" dedi.

8 BİN TON DEMİR, 40 BİN METREKÜP BETON

Karayolunda yapılan işin büyük olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, "Bu heyelanı geçebilmek için 31.5 kilometre fore kazık çakmak zorunda kaldı Karayolları Bölge Müdürlüğümüz. Bu fore kazıklarda 8 bin ton demir, yaklaşık 40 bin metreküp de beton kullanıldı. 352 arkadaşımız 24 saat sistemiyle bu süre zarfında çalışarak, yolu açabildik. Karayolları Bölge Müdürümüze, buradaki müteahhit firmamıza, çalışan elemanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Dışarıdan bakıldığında 'Ne olacak, heyelan oldu. Kaldırın yoldan insanlar geçsin.' Hayır böyle bir heyelan değildi. Zeminimiz yoktu. Biz yolu oturtacak zemin oluşturduk. Çaktığımız kazıkların arkasında yeni bir zemin oluşturarak yol yapıldı. Vatandaşımız oradan geçerken yapılan çalışmayı görünce ne kadar halkı olduğumuza karar verecektir" diye konuştu.

Vatandaş da 25 Şubat'tan beri çok eziyet çektiklerini kaydederek, "İşimiz gereği sürekli bu yolu kullanmak zorundaydık. Sürekli trafik sıkışıyordu. Yolumuz uzuyordu. Yolun açılmasından çok mutlu olduk. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.