Heykeli dikilen klarnetçi nağmeleriyle mest ediyor

Gizlenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müziği çok sevdiğini ve kendisi için hayatın bir parçası, vazgeçilmezi haline geldiğini söyledi.

Klarnetle yaptığı nağme ve taksimlere mest olanların "Ah be Hasan Ağabey öldürdün bizi." diyerek "Katil Hasan" diye seslendiği Gizlenci, klarnet çalmayı müzisyen babasından 10 yaşında öğrendi.

Babasının da geçimini klarnet çalarak kazandığını dile getiren Gizlenci, "Ekmeğimi küçüklükten beri müzisyenlikten kazanıyorum. Çevrede 'Katil Hasan' olarak hitap ediyorlar bana. Bunun sebebi de arkadaşlarım dostlarım ben klarnet çalınca 'Ah be Hasan Ağabey öldürdün bizi' diyor. O yüzden 'katil' etiketi üzerimde kaldı." diye konuştu.

- "Müzik benim yaşama sebebim"

Tekirdağ'a müzisyen olarak yıllardır hizmet ettiğini ve kimseyi kırmamaya çalıştığını anlatan Gizlenci, şunları söyledi:

"Bir kızım var. O da evlendi yuvasını kurdu. Ben ve hanım kaldık şimdi. Çok şükür elimiz ayağımız tutuyor. Geçimimiz sağlıyoruz. Kazandığım, eşim ile bana yetiyor da artıyor. Sanatımı çok seviyorum. Müzik benim yaşama sebebim, her şeyim. Heykelimin dikilmesi çok güzel bir şey.

Benim için gurur verici. Müzisyen olarak Tekirdağ'a yıllardır hizmet ediyorum. Düğün olsun, güzel mutlu günler olsun, para versinler, vermesinler kimseyi kırmadım. Ben insanları seviyorum. Büyüklerime hep saygı gösterdim, küçüklerimi hep sevdim. Ne zaman çağırdılarsa mazeret üretmeden gittim. Düğün olursa düğünlere, konser olursa konserlere, yemek ve davet olursa da gidiyorum."