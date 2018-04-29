Heykeli dikilen klarnetçi nağmeleriyle mest ediyor

TEKİRDAĞ (AA) - ÖMER URAL - Tekirdağ'da heykeli dikilen müzisyen 69 yaşındaki Hasan Gizlenci, ekmeğini yarım asrı aşkın süredir elinden bırakmadığı klarnetinden çıkarıyor.
Yaşarken heykeli dikilen klarnet virtüözü Hasan Gizlenci, 59 yıldır geçimini çalgıcılıkla sağlıyor.
Klarnetle yaptığı nağme ve taksimlere mest olanların "Ah be Hasan Ağabey öldürdün bizi." diyerek "Katil Hasan" diye seslendiği Gizlenci, klarnet çalmayı müzisyen babasından 10 yaşında öğrendi.
Çocukluğundan beri klarnetle yaşayan Gizlenci, yarım asrı geçen sanat hayatında heykeli dikilecek seviyeye ulaştı.
Geçen yıl Süleymanpaşa Belediyesi'nce Sahil Dolgu Alanı'nda elindeki klarnetiyle tasvir edilen ve önünde "Katil Hasan" yazan heykelinin dikilmesinin gururunu yaşayan Gizlenci, her sabah klarnetini alarak Aydoğdu Mahallesi'ndeki evinden nafakasını çıkarmak için düğün salonlarına gidiyor.
Gizlenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müziği çok sevdiğini ve kendisi için hayatın bir parçası, vazgeçilmezi haline geldiğini söyledi.
Babasının da geçimini klarnet çalarak kazandığını dile getiren Gizlenci, "Ekmeğimi küçüklükten beri müzisyenlikten kazanıyorum. Çevrede 'Katil Hasan' olarak hitap ediyorlar bana. Bunun sebebi de arkadaşlarım dostlarım ben klarnet çalınca 'Ah be Hasan Ağabey öldürdün bizi' diyor. O yüzden 'katil' etiketi üzerimde kaldı." diye konuştu.
- "Müzik benim yaşama sebebim"
Tekirdağ'a müzisyen olarak yıllardır hizmet ettiğini ve kimseyi kırmamaya çalıştığını anlatan Gizlenci, şunları söyledi:
"Bir kızım var. O da evlendi yuvasını kurdu. Ben ve hanım kaldık şimdi. Çok şükür elimiz ayağımız tutuyor. Geçimimiz sağlıyoruz. Kazandığım, eşim ile bana yetiyor da artıyor. Sanatımı çok seviyorum. Müzik benim yaşama sebebim, her şeyim. Heykelimin dikilmesi çok güzel bir şey.
Benim için gurur verici. Müzisyen olarak Tekirdağ'a yıllardır hizmet ediyorum. Düğün olsun, güzel mutlu günler olsun, para versinler, vermesinler kimseyi kırmadım. Ben insanları seviyorum. Büyüklerime hep saygı gösterdim, küçüklerimi hep sevdim. Ne zaman çağırdılarsa mazeret üretmeden gittim. Düğün olursa düğünlere, konser olursa konserlere, yemek ve davet olursa da gidiyorum."
- "Katil Hasan babamızdır"
Hasan Gizlenci ile aynı mahallede yaşayan Gürhan Birtek de "Katil Hasan"ın herkes tarafından çok sevilen bir müzisyen olduğunu belirtti.
"Katil Hasan babamızdır." diyen Birtek, "Hasan Abi çok değerli, güzel bir insan. Mahallemizin üstadıdır. Mahallemize müzisyenliği öğreten babamızdır. Çocukluğum elinde geçmiştir. Allah onu başımızdan eksik etmesin, uzun ömürler versin. Onu çok seviyoruz." dedi.
Mahalleli Nur Celt ise Gizlenci'nin çok iyi bir müzisyen olduğunu ve mahalle sakinleri tarafından çok sevildiğini anlattı.
Celt, mahallede yaşayan çoğu müzisyenin klarnet çalmayı Hasan Gizlenci'den öğrendiğini belirterek, "Hasan Abi çok iyi bir müzisyendir. Büyük bir ustadır. Kendisiyle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
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