Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Kırsalda kalkınma olmadan ülke kalkınamaz. İnşallah kırsaldaki kalkınmayı gerçekleştireceğiz. Bu hibelerle kırsalda bir çok kişinin hayatı değişti. Kadınlarımız çok başarılı işler yapıyor." dedi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) Malatya Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada düzenlenen törende, 7 firmayla sözleşme imzalandı, 2 tesisin temeli atıldı ve 3 işletmenin açılışı toplu olarak gerçekleştirildi. Fakıbaba, törende yaptığı konuşmada, sözleşme, temel atma ve açılışlara 18 milyon lira hibe sağladıklarını belirtti. Artık TKDK projelerinden ücret alınmayacağını bildiren Fakıbaba, "Böyle büyük proje olduğu zaman da hak vermeniz lazım bu mühendislik işidir. Mühendis, mimar arkadaşların hak ettikleri bir proje bedeli olacaktır. Benim değerli arkadaşlarım bana söz verdiler, 'biz para almayacağız, halkın emrinde olacağız' dediler. Biz halkın emrindeyiz. Biz halkın emrinde olan bir hizmet partisinde olmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Fakıbaba, kırsalın kalkınması gerektiğine işaret ederek, tüm üretimin kırsaldan geldiğini vurguladı. - "Kadınlar iş kuruyor, gençler kırsala dönüyor" Kırsaldaki şartların iyileştirilmesi için çalışmalarına artırarak devam edeceklerinin altını çizen Bakan Fakıbaba, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kırsalda kalkınma olmadan ülke kalkınamaz. İnşallah kırsaldaki kalkınmayı gerçekleştireceğiz. Bu hibelerle kırsalda bir çok kişinin hayatı değişti. Kadınlarımız çok başarılı işler yapıyor. Bir kadın kardeşimiz 30 bin lira destek almış ve mantar üretiyor. Yanında 2 çocuğu ve eşi. Eşi o kadar rahat duruyor ki yanında. Kaç para kazanıyorsun diye sordum. Ayda 5 bin lira kazandığını söyledi. Mantarlara, çiftliğe çocukları gibi bakıyor. İnşallah bunları biz artıracağız. Kadınlarımız iş kuruyor, gençlerimiz kırsala dönmeye başlıyor. Bu tesislere bakınca insanlarımızın neler yaptığını görüyorum." Fakıbaba, üreticilerin, çiftçilerin kırsala döndüğü zaman, evini yenilemesi, arabasını almasını istediklerini aktararak, böyle bir ortama sahip olanların zaten şehre dönmek istemeyeceklerini dile getirdi.

Dış güçlerin Ortadoğu'yu şekillendirmeye çalıştığını belirten Fakıbaba, "Ortadoğu'da şekillendirilemeyecek tek bir ülke vardır, onun adı da Türkiye'dir. El ele vermemiz lazım. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Sünni'si, Alevi'si hepimiz kardeşiz. Bizi ayırdılar, bakın 60'lara sağ sol... Kardeş kardeşi öldürdü. Sonra çıkardılar Kürt, Türk, Alevi, Sünni. Biz hepimiz kardeşiz. Benim ne olduğumdan kime ne yahu. Benim iyi insan olmam, insanlara faydalı olmam, üretken olmam önemli. Yoksa ben kimsem kimim. Beni Allah bilir." değerlendirmesinde bulundu. Fakıbaba, "güç odaklarının insanları birbirine kırdırdıklarını" vurgulayarak, "En azından 15 Temmuz'da güç odaklarının kimler olduğunu biz çok iyi gördük. Her işte bir hayır vardır. Biz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Keşke şehitlerimiz olmasaydı ama 15 Temmuz'u yaşamasaydık, 3 sene sonra bizi teslim alacaklardı." dedi. - "Üreticinin desteklendiği sisteme geçtik" Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise AK Parti olarak tarıma çok büyük önem verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çiftçileri, üreteni destekleme adına bütçe imkanlarını da zorladıklarını ifade eden Tüfenkci, "Bu destekler yerli yerinde mi diye eleştiri konusu olabilir ama sayın bakanım da göreve geldikten sonra teşvikleri sadeleştirerek üretenin, ekenin, biçenin destekleneceği bir modele geçtik. Bunun bir kısmını 2018'de ve 2019'da hissedeceksiniz." diye konuştu. Bakan Tüfenkci, tarıma büyük katkılar verdiklerini belirten, yapılan yatırımların hem bölgelere hem de ülke ekonomisine katkı sunduğunu dile getirdi. Türkiye'nin bir yandan sanayileşirken bir yandan da tarımı ihmal etmediğini anlatan Tüfenkci, şunları söyledi: "Biliyoruz ki geleceğimiz esasında gıdada, tarımda ve eğer bir savaştan bahsediliyorsa gelecek gıda savaşlarında. Biz gıda ve tarım alanında kendisine yeten bir ülke konumuna gelebilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gerçekten elini taşın altına koydu. Bizler de üretilen tarım ürünlerinin ticareti noktasında Türkiye'mize daha fazla katma değer sağlamak istiyoruz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise TKDK'ye yaptığı yatırımlar dolayısıyla teşekkür etti. TKDK aracılığıyla kadın ve gençlere verilen desteklere dikkati çeken Çalık, "Sosyal devlet anlayışıyla kadın çiftçilerimize ve gençlerimize özel destekler veriyoruz. Bu destekleri TKDK veriyor. Gençlerimiz ve kadınlarımızın bu desteklere özen göstermesi gerekiyor. Başvurularınızı yapın. Kadın ve gençlerimizin desteklendiği TKDK projelerinin, Malatya ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Hibelerle kırsalda bir çok kişinin hayatı değişti"

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: - "Kırsalda kalkınma olmadan ülke kalkınamaz. İnşallah kırsaldaki kalkınmayı gerçekleştireceğiz. Bu hibelerle kırsalda bir çok kişinin hayatı değişti. Kadınlarımız çok başarılı işler yapıyor" - "Ortadoğu'da şe

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