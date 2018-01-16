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Hiç gitmediği İstanbul'da plakasına 48 kez ceza kesildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 17:00 | Son Güncelleme 15 dakika önce

İŞLETMEDEN AÇIKLAMA: PLAKADA OYNAMA YAPILMIŞ

ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi, Sivas'ta yaşayan Erol Aydın'ın aracına kesilen ihlal cezaları hakkında yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada otoyol üzerinde bulunan serbest geçiş noktalarından geçiş yapan araca ait OGS/HGS etiketi bulunmadığı durumda ücret toplama sistemlerinin, okuduğu plaka numarası üzerinden OGS/HGS hesabı ile iletişime geçerek provizyon sorgusu yaptığı belirtildi. Bu şekilde de geçiş ücreti tahsilatı yapılamadığı takdirde, 6001 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesinin 5'inci bendinde yer alan amir hükümler gereğince ihlalli geçiş prosedürü uygulandığına dikkat çekildi. Sürücülere mobil sorgulama ve ödeme yapma imkanı da sunulduğu, telefon ve mail yoluyla bilgilendirmeler yapıldığı da belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Diğer taraftan yine sektöründe bir ilk olarak, ihlalli geçiş tarihinden başlayan on beş günlük süre içerisinde araç sahiplerine, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve Vergi Kimlik Numarası üzerinden SMS gönderilmektedir. Bu süreç, araç sahiplerinin üzerlerine kayıtlı cep telefonu numarasını kullanmaları ve hatlarını bu tür bilgilendirme mesajlarına kapatmamaları halinde başarılı şekilde işleyebilmektedir. Bugün kamuoyuna yansıyan ve 38 LK 901 plakalı araç özelinde gündeme getirilen iddialar tarafımızca araştırılmıştır. Bir başka araca ait olan 39 LK 901 sayılı plaka üzerinde elle oynama yapılmak suretiyle usulsüzlük yapıldığı ve yukarıda anılan sistemlerin yanıltılarak, habere konu olan plaka nezdinde ihlalli geçiş ve bu geçişin on beş günlük yasal süre içerisinde ödenmemesi kaynaklı para cezası tahakkuk ettirilmesine neden olunduğu anlaşılmıştır. Şirketimiz, irtibata geçtiği araç sahibinin beyanlarını dikkate alarak geçiş görüntüleri üzerinden teyidini yaptıktan sonra tahakkukları düzeltmiş ve 38 LK 901 plakalı araca tahakkuk eden ücret ve para cezasının tahsiline yönelik tüm işlemleri haber tarihinden önce durdurmuştur. Bahse konu haberlerde 39 LK 901 plakalı araç için bu durumun daha evvel Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için meydana geldiği ve 2015 yılında Cumhuriyet Savcılığı nezdinde yasal işlemlere başlanıldığı belirtilmekte olup şirketimiz bu tür suç niteliğindeki eylemlerde yetkili adli ve idari mercilerden gelen talepleri gecikmeksizin yerine getirmektedir."

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