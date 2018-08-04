 HİÇ KİMSEYE ALDIRMADILAR... GİYSİ KUMBARASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA

Haber: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Kadıköy'de, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere giysi toplanması amacıyla cadde üzerine yerleştirilen giysi kumbarası, iki kişi tarafından soyuldu. İki kişinin, kilitli olan giysi kumbarasını levye yardımıyla açarak içerisinde bulunan giysileri çalma anları, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Sahrayı Cedit Mahallesi'nde geçtiğimiz Salı günü meydana geldi. Motosikletle gelen iki kişi, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere giysi toplanması amacıyla cadde üzerine yerleştirilen kilitli giysi kumbarasını, levye yardımıyla 5 saniye içinde açtı. İki şüpheli, kumbaranın içerisindeki kıyafetleri, motosikletlerine bağladıkları çuvala doldurdu. Şüpheliler ardından, motosikletlerine binerek olay erinden uzaklaştı.

Hırsızlık anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin levye yardımıyla açtıkları giysi kumbarasından giysileri alarak motosiklete bağladıkları çuvala doldurdukları, ardından motosikletine binerek uzaklaştıkları görülüyor.

Görüntü Dökümü

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Motosikletle gelen iki kişi

-Ellerindeki levyeyle giysi kumbarasını açmaları

-Giysileri çuvala doldurmaları

-Motosiklete binerek uzaklaşması

-Kayıt eden vatandaşın tepkisi

-Genel ve detaylar

(AKTUEL GÖRÜNTÜ)

-Hırsızlığın yapıldığı giysi kumbarası

-Olayın yaşandığı yer

-Genel ve detaylar

