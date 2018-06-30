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Hiç tanımadığı öğrencinin sınava girmesini sağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 13:41 | Son Güncelleme

İZMİR'de de tüm Türkiye'de olduğu gibi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı.

Hiç tanımadığı öğrencinin sınava girmesini sağladı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de de tüm Türkiye'de olduğu gibi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı. Bazı aileler sınav öncesinde çocuklarıyla hatıra selfie'si çekti. Kapıların kapanmasına 1 dakika kala sınav merkezine gelen bir öğrenci ise telefon ve üzerindeki kemer gibi eşyalardan dolayı içeri giremedi. Sevcan Koç adlı bir kadın, hiç tanımadığı öğrencinin eşyalarını alıp, sınava girmesini sağladı. Koç, "Bir yıllık emeği bu yüzden heba olabilirdi, bunun olmaması için yardımcı oldum" dedi.
YKS'nin ilk oturumu olan TYT, İzmir'de de saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra binaya alınmadı. İzmir Atatürk Lisesi'nde kapıların kapandığı sırada gelen bir aday öğrenci ise vatandaşların ve ailesinin de ısrarlarıyla içeri alındı. Sınava giren öğrencilerin üzerleri didik didik arandı; kemer, toka, küpeyle içeriye girmelerine izin verilmedi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan ve 2 milyon 381 bin 784 adayın katıldığı Temel Yeterlilik Testi'nin 135 dakika süreceği ve saat 12.30'da biteceği açıklandı. Adayların, sınavın bitimine son 15 dakika kala da yine salondan çıkamayacakları belirtildi. Sınavda adaylara Türkçe ve temel matematik testlerinden 40'ar, sosyal ve fen bilimlerinden ise 20'şer olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) 1 Temmuz Pazar günü sabah, üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) de aynı gün öğleden sonra yapılacak.
HEYECAN DORUKTAYDI
Sınav öncesinde, öğrencilerin yanı sıra ailelerin de heyecanlı oldukları gözlendi. Bazı aileler ise sınav öncesinde hatıra selfie'si çekti. Adaylardan Mehmet Ali Bahtiyar, sınava babası Metin Bahtiyar, annesi Hatice Bahtiyar ve ablası Gizem Bahtiyar'la geldi. Gizem Bahtiyar, kendisi daha önce üniversite sınavına girdiği için kardeşine deneyimlerini aktardığını söyledi. Halen Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde okuyan adaylardan Muzaffer Yılmaz ise hayalindeki meslekler olan polis ya da asker olabilmek için tekrar sınava girdiğini anlattı.
'EMEKLERİ HEBA OLABİLİRDİ'
Bu arada sınav öncesinde ilginç anlar da yaşandı. Kapıların kapanmasına 1 dakika kala sınav merkezine gelen bir öğrenci, telefonlarından ve üzerindeki kemer gibi eşyalardan dolayı içeri giremedi. Bunun üzerine burada, kendisini hiç tanımayan Sevcan Koç, yardımcı oldu ve eşyalarını yanına alıp, sınava girmesini sağladı. Sevcan Koç, "Bir yıllık emeği bu yüzden heba olabilirdi, bunun olmaması için yardımcı oldum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Hiç tanımadığı öğrencinin sınava girmesini sağladıHiç tanımadığı öğrencinin sınava girmesini sağladıHiç tanımadığı öğrencinin sınava girmesini sağladıHiç tanımadığı öğrencinin sınava girmesini sağladı

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