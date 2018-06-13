İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Hiçbir kadınımızın şiddete maruz kalmasını istemiyoruz. Şiddete uğramış veya uğrama ihtimali olan kadınlarımız da şunu bilsinler ki, devlet olarak biz sonuna kadar arkalarındayız, yanlarındayız. Hiçbir şekilde bize ulaşmaktan çekinmesinler." dedi. Bakan Kaya, Habertürk TV'de Veyis Ateş'in sunduğu "Akılda Kalan Özel" programına katıldı. Siyasette kadın olarak yer almak için çok büyük fedakarlıklar yaptığını dile getiren Kaya, "Ama bunun çok büyük bir manevi hazzı var. Ben milyonlarca çocuğun ve kadının hayatına dokunuyorum. Onların hepsinin annesiyim. Siyasette hak bildiğim yolda yürüyorum. Bunu yaparken bana annem ve eşim de çok destek oluyor. En büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız. Kadınların ve gençlerin önünü açtı, destekledi." diye konuştu. Ülkeye 16 yılda yaptıkları hizmetlerin gençlere anlatılmasının önemine işaret eden Kaya, AK Parti'de vazife değişimlerinin "bayrak yarışı" olarak görüldüğünü söyledi. Bu dönemde çocuk hizmetlerinde çok büyük dönüşüm sağladıklarını, kurumdaki çocukların ev tipi modele geçişini sağladıklarını anlatan Kaya, koruyucu aile sayısının 6 bini aştığını bildirdi.

Kadına şiddet konusunda farkındalığı artırdıklarını ifade eden Kaya, şunları kaydetti: "Geçmişte kadınlarımız şiddete maruz kalsa bile bunun için gerekli yerlere başvurmuyor, 'Kol kırılır yen içinde kalır.' diyerek aileleriyle dahi paylaşmıyorlardı fiziksel bir belirti yoksa. Bir kahır çekiyorlardı. 15 yılda yaptığımız hizmetler kapsamında kadın konuk evlerimiz, şiddet önleme ve izleme merkezlerimizle şiddet mağduru veya mağdur olma ihtimali olan kadınlarımızın 7/24 yanındayız, hizmetindeyiz. Hiçbir kadınımızın şiddete maruz kalmasını istemiyoruz. Şiddete uğramış veya uğrama ihtimali olan kadınlarımız da şunu bilsinler ki, devlet olarak biz sonuna kadar arkalarındayız, yanlarındayız. Hiçbir şekilde bize ulaşmaktan çekinmesinler. ALO 183 çağrı hattımız hizmetlerinde." Bakan Kaya, bir çocuğun dahi istismara uğramasının kabul edilemeyeceğini, hiçbir şekilde bu istismar olaylarının üzerinin örtülmesine izin vermeyeceklerini vurgulayarak, bu konuda "sıfır tolerans" ilkesiyle çalıştıklarını aktardı.

- Kız çocukların okullaşma oranı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, kız çocuklarının okullaşma oranında AK Parti hükümetleri döneminde büyük yol katedildiğini belirtti. Kız çocuklarının okullaşma oranının 82,5'e yükseldiğini kaydeden Kaya, "Kızlarımızın okullaşma oranında bunu da yeterli bulmuyoruz. Yüzde 100'ü hedefliyoruz ama geldiğimiz yeri görüyorsunuz. 2 kata yakın bir artış var. Yine yükseköğrenimde okullaşma oranları var, yüzde 13'lerden yüzde 44,4'lere geldiğimiz yer. 3,2 katlık bir artış sağladığımız yükseköğrenimdeki oranlarımız. Çok iyi bir noktaya geldik ama biz bunu da yeterli bulmuyoruz." diye konuştu. Zorunlu eğitimde çocukların yüzde 100 okullaştığı bir dönemi yaşamak istediklerini kaydeden Kaya, "Bunun için şartlı eğitim yardımları verdik. Kız çocuklarına pozitif ayrımcılıkla verdik ve yardımları anneye verdik. İstedik ki bu yardımların kızların okulu için kullanıldığından emin olalım. Babalara verilen yardımların bazen farklı yerlere gittiğiyle ilgili şikayetler üzerine yardımlar annelere verildi ve kız çocuklarının okula gitmesi için verildi ve iki kat, üç kata yakın artışları birlikte görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yükseköğrenimde kız çocuklarının okullaşma oranının erkekleri geçtiğini kaydeden Kaya, "Bundan mutluyuz. Niçin çünkü bir ülkenin kadınları güçlü olursa ailesi, toplum, ülke güçlü oluyor. Onun için kadınları güçlendirecek şekilde önümüzdeki dönemde çok daha fazla çalışmaya gayret edeceğiz." dedi. Kadınların okur-yazarlık oranında çok büyük artış sağladıklarını ifade eden Kaya, hiç okuma yazma bilmeyen kadın kalmaması için çalıştıklarını söyledi. - Yoksullukla mücadele Bakan Kaya, yoksullukla mücadele konusunda da ciddi bir gelişme kaydedildiğini belirterek, şöyle devam etti: "2002 yılında kişi başına günlük harcaması 4,3 doların altında olanların oranı yüzde 30'du. Bugün yüzde 1,58'in altına düşmüş durumda ve biz bunu önümüzdeki dönemde sıfırlamayı hedefliyoruz. Yüzde 30'dan yüzde 1,5'in altına düşürdük. Düşünün. Yine 1 doların altında yaşayan insan sayısını 2004 yılında tamamıyla ortadan kaldırdık. Biz mutlak yoksulluğu tamamen ortadan kaldırdık. Önümüzdeki dönem inşallah yoksullukla çok daha ciddi bir mücadeleyle 4,3 doların altında yaşayan insan kalmayacak şekilde Türkiye'yi çok daha refah düzeyi yüksek bir ülke haline getireceğiz. Son 15 yılda dünyada yoksulluğu en fazla azaltan ülke olduk. Bunu ben söylemiyorum, bunu Dünya Bankası'nın 2017 ekonomi raporu söylüyor. Dünya Bankası raporu diyor ki, son 10 yılda dünyada yoksulluğu en fazla azaltan ülke Türkiye. Bunu vatandaşlarımızın özellikle çok iyi duymalarını istiyorum. Yoksullukla ciddi bir mücadele başlattık ve bunda da çok güzel sonuçlar aldık. Bugün biz iktidara geldiğimizde orta insani gelişmişlik düzeyindeydik, bugün yüksek insani gelişmişlik düzeyine ulaşmış bir Türkiye var. İnsani gelişme açığını en hızlı kapatan 9. ülke olduk."

- "Sessiz bir devrim gerçekleştirdik" Sosyal Yardım Kartı uygulaması başlattıklarını belirten Kaya, "Bundan muhalefetin haberi yok. İşte vaatlerini biz 'Mercimek, kömür dağıtmayacağız, kart vereceğiz insanlara.' diye yapıyorlar ama bu uygulamayı yıllar önce başlattık. Sayın İnce, bunu buradan duysun. Biz Sosyal Yardım Kartı uygulamamızla birlikte insanlarımızın evlerinde, kapılarında ödemenin yapıldığı ve kartlarıyla istedikleri şekilde alışveriş yapabildikleri bir uygulamayı başlattık. 2 milyon insanımız bugün Sosyal Yardım Kartı ile ihtiyaçlarını temin edebiliyor. Hesaplarına para yattığında da SMS yoluyla bilgilendiriliyorlar." diye konuştu. Türkiye'nin bu konuda çok yol katettiğini vurgulayan Kaya, "Türkiye'nin belki de en büyük başarısı son 15 yılda, ulaşım, sağlık, yoksullukla mücadele, sosyal politikalar alanındaki sessiz devrimidir. Bunu buradan yüksek sesle söylemek istiyorum. Biz sosyal politikalar alanında sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Bunu vatandaşlarımız biliyor. Sosyal devlet, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' anlayışıyla bu hizmetleri vatandaşlarımıza yaptık." ifadelerini kullandı.

Eskiden ihtiyaç sahibi vatandaşların 40 yerden muhtaçlıklarını ispatlama yükümlülüğü olduğunu, bugün ise Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'ni kurduklarını anlatan Kaya, Kaymakamlığa müracaat eden vatandaşın sadece TC kimlik numarasıyla işlemlerinin yapılabildiğini ifade etti. Çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda geçen yıl yeni bir uygulama başlattıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti: "117 mobil ekibimizle 81 ilimizde sokakta çalıştırılan hiçbir çocuk kalmasın anlayışıyla yola çıktık. Ekiplerden biri görüyor ya da vatandaşımız Alo 183'ü arıyor, ihbarda bulunuyor. Ekibimiz hemen gidiyor. Çocuğu alıyor. Bizim ilk kabul birimlerimize getiriyor, gerekli sosyal incelemesini yapıyor, aile eğer çocuğu çalıştırıyorsa, ailenin ihmali söz konusuysa çocuk devlet korumasına kadar alınabiliyor. Ailenin ihtiyacı varsa sosyal ekonomik destekle, aileyi destekliyoruz. O çocuğun okula kaydını yapıp, takibini yapıyoruz düzenli olarak. Biz hiçbir çocuğumuzu ekonomik sebeplerle ailesinden ayırmıyoruz."

- Merve Başoğlu'ndan teşekkür Bakanlıklarının koruması altındayken Dünya Yan Flüt Yarışması'nda birinci olan ve eğitimini yurt dışında sürdüren Merve Başoğlu da video ile programa katıldı. Başoğlu, kendisini destekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya teşekkür edip, flütüyle bir eser seslendirdi. Başoğlu'nun Emine Erdoğan'ın himayesinde eğitimini Fransa'da sürdürdüğünü kaydeden Kaya, "Kurum çocuklarımız için çok güzel bir rol model. Ben inanıyorum ki çocuklarımızın içinde nice Merveler çıkacak." diye konuştu. Bakan Kaya, kurum himayesinde çocukların akademik başarılarını yakından takip ettiğini, geçen yıla oranla takdir, teşekkür alan çocuk sayısında yüzde 25'lik bir artış olduğunu vurguladı. Kaya, bakan olduğu dönemde Aile ve Sosyal Destek Programı'nı (ASDER) başlattıkları belirterek, bu projenin yeni dönemin en önemli çalışmalarından biri olduğunu ve arz odaklı hizmet anlayışıyla vatandaşları evlerinde ziyaret ettiklerini anlattı. Kaya, proje kapsamında 3 bin personelin görevli olduğunu, yaklaşık 500 bin haneyi ziyaret ettiklerini ve 1 milyon 100 bin insana ulaştıklarını dile getirdi.

\ - "Liselerde mühendislik programlarını tanıtıyoruz" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kadın istihdamında 10 puanlık artış sağladıklarına dikkati çekerek, "Kayıt dışı çalıştırmada çok ciddi düşüş sağladık. Kayıt dışı çalışmayı sıfırlamak istiyoruz. Türkiye'de son 10 yılda yaklaşık 4 milyon kadını istihdam ettik. Avrupa ülkeleri istihdamdaki artıştan dolayı bizi gıpta ile izliyor. Bunu nasıl başardık? Kadınlara verdiğimiz esnek çalışma, süt ve doğum izinleriyle." dedi. Bakanlığı döneminde ilk kez Kadının Güçlendirilmesi Strateji Belgesi'ni hazırladıklarını anlatan Kaya, şu bilgileri verdi: "Kadına dönük bütün çalışmalarımızı 2023'e kadar adım adım ortaya koyduk. Eğitim, ekonomi, sağlık, karar alma mekanizmalarında kadın ve medya başlıkları altında kadınları 2018'den 2023'e kadar hangi politikalarla nereye getirmek istediğimizi anlatan bir eylem planı. Kadının iş gücüne katılımını 2023'te yüzde 41'e ulaştıracağız inşallah. Yükseköğretimdeki kız çocuklarımızın özellikle mühendislik, matematik, fizik ve fen bilimleri alanlarında daha fazla artış sağladığı bir dönemi yaşayacağız. Türkiye'nin mühendis kızları gibi büyük projeler yapıyoruz. Liselerde mühendislik programlarını tanıtıyoruz. Mühendislik seçen kızlara burs veriyoruz üniversitede, mühendis olduklarında istihdamları konusunda destek veriyoruz."