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"Hiçbir terör örgütüne en ufak bir müsamaha göstermeyeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 22:09 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: - "Bir kere daha Hınıs'ta kararlılıkla ifade ettik ki asla ama asla hiçbir terör örgütüne en ufak bir müsamaha göstermeyeceğiz. Vatandaşımızın bizim başımızın üstünde yeri var. Böyle söyledik ve konuştuk. Onlar bizim başımızın tacıdır. Her türlü hizmeti yaparız. Onlara hizmetkar olmak bize en büyük şereftir. Ancak her kimin PKK terör örgütüyle ya da bir başka terör örgütüyle en ufak bir ilgisi ve münasebeti varsa asla müsamaha edemeyiz"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Bir kere daha Hınıs'ta kararlılıkla ifade ettik ki asla ama asla hiçbir terör örgütüne en ufak bir müsamaha göstermeyeceğiz. Vatandaşımızın bizim başımızın üstünde yeri var. Böyle söyledik ve konuştuk. Onlar bizim başımızın tacıdır. Her türlü hizmeti yaparız. Onlara hizmetkar olmak bize en büyük şereftir. Ancak her kimin PKK terör örgütüyle ya da bir başka terör örgütüyle en ufak bir ilgisi ve münasebeti varsa asla müsamaha edemeyiz." dedi.

Akdağ, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu ile Hınıs Kaymakamı Bülent Ay'ı makamında ziyaret etti.

Recep Akdağ, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların hem ihtiyaçlarını görebilmek hem de onlarla buluşabilmek için Hınıs'a geldiklerini söyledi.

Hınıs'ın bir anlamda bölgedeki ilçelerin merkezi durumunda olduğunu belirten Akdağ, "Şunu gördüm ki Hınıs'ta vatandaşlarımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bağlılıklarını ifade ettiler. Gerçekten bir büyük liderin, Türkiye'yi derleyip toparlamak, bir araya getirmek hususundaki büyük dirayetini buradaki vatandaşlarımız da görmüş durumdalar." diye konuştu.

Akdağ, Erzurum'da 16 yıldır milletvekili olarak hizmet ettiğini söyleyerek şunları dile getirdi:

"Vatandaşlarımızı çok iyi tanıyorum, onlar da beni iyi tanıyorlar. Aramızda bir gönül köprüsü de var. Bir kere daha Hınıs'ta kararlılıkla ifade ettik ki asla ama asla hiçbir terör örgütüne en ufak bir müsamaha göstermeyeceğiz. Vatandaşımızın bizim başımızın üstünde yeri var. Böyle söyledik ve konuştuk. Onlar bizim başımızın tacıdır. Her türlü hizmeti yaparız. Onlara hizmetkar olmak bize en büyük şereftir. Ancak her kimin, PKK terör örgütüyle ya da bir başka terör örgütüyle en ufak bir ilgisi ve münasebeti varsa asla müsamaha edemeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, terörizmi Türkiye'de vatandaşlarımızın huzurunu bozan bir sorun olmaktan tamamen çıkarıncaya kadar peşlerinden kovalamaya, hangi ine girerlerse girsinler, ister Türkiye içinde ister dışında, devam edeceğiz. Bu kararlılığımız vatandaşımızın nazarında da büyük bir karşılık buluyor. İçinde bulunduğumuz günleri, seçimleri de bu şekilde değerlendiriyorlar. Bir şekilde terör örgütünü doğrudan ya da dolaylı destekleyen siyasilere karşı da ben Hınıslıların çok ciddi tepkilerini gördüm. Bu da beni doğrusu çok memnun etti."

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ Erzurum Hınıs Kaymakamlık ziyaret

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