KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz da, zeytin dalı operasyonuna değinerek, "Türkiye’nin terörle mücadelesi aralıksız sürmektedir. Devletimiz terörle mücadele konusunda kararlıdır. Devletimiz ve güvenlik güçlerimiz, insanlarımızı terörden korumak ve mazlumların haykıran sesi olmak için sınırlarımızın ötesinde bulunmaktadırlar. Bu kapsamda gerçekleştirilen Zeytin Dalı harekâtında öncelikli hedef olan Afrin’in terörden temizlenmesi sağlanmıştır. Terörün kaynağında kurutulması için büyük bir çaba gösteren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililer bu konudaki kararlılığın her defasında vurgulamaktadır. Terör sınırlarımızın ötesinde nerede ise oraya kadar gidilecek ve yok edilecektir. Bu irade ve azim milletimizde mevcuttur. Terörü bölgemizden söküp atmak için bundan sonra atılacak tüm adımlar desteklediğimizi ve tüm insanlığa hizmet eden bu mücadelenin başarıya ulaşacağına olan inancımızı özellikle belirtmek istiyorum. Bu kutsal amaç uğrunda görev yapan tüm asker ve polislerimize minnettarız. Yüce Allah yar ve yardımcıları olsun. Hak yolunda şehadet şerbeti içen tüm vatan evlatlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Zeytin dalı harekatında gazi olan evlatlarımıza da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni torba yasaya ilişkin konuşan Başkan Hiçyılmaz, "Torba Yasa geçtiğimiz günlerde TBMM’de kabul edildi. İş dünyası olarak, bu yasal düzenlemeden dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz ve hükümetimize teşekkür ediyoruz. Bu yasanın hayata geçmesiyle üretim, yatırım ve istihdamda artış sağlanacağını düşünüyorum. Torba Yasa özellikle istihdamı teşvik noktasında çok önemli düzenlemeler getirmektedir. Yapılan düzenleme ile; imalat sektöründe çalışan küçük işletmelere ve esnafa bu yıl uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla iki kişi ilave istihdam sağlamaları halinde, gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden iki ayda bir ücret desteği verilecek. Bu destek firmalarımız için büyük bir fırsattır. Bu düzenlemeler sayesinde milyonlarca kişi iş ve aş sahibi olabilecektir. Torba yasayla gelen bir başka düzenleme ile Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanların 2019 yılının sonuna kadar KDV ödememesi şeklindedir" şeklinde konuştu.

14 Nisan’da yapılacak olan seçimlerin ardından seçilen kim olursa olsun üyelerin KTO’dan daha fazla hizmet alması noktasında gayret göstereceğinden emin olduğunu da sözlerine ekleyen Hiçyılmaz, yeni dönemde mecliste olmayacak üyelere hizmetleri için teşekkür etti. Hiçyılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü;

Bu meclis toplantımız dönemin son taplantısıyıla yakın bir süredir hep birlikte üyelerimizin menfaatleri, üyelerimizin Kayseri ticaret Odası’ndan daha iyi hizmet alabilmesi noktasında elbirliği ile çalışmalar yaptık. İş yapılan yerlerde bazı sıkıntılar elbette olacaktır. İyi yaptığınız, yapamadığınız şeyler olacaktır. Ama bu süre içerisinde değerli meclis üyelerimizin yönetim kurulumuza göstermiş oldukları destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. 5 yıla yakın bir süredir beraberiz, bu süre içerisinde elbette acı ve tatlı günlerimiz oldu. Huzur içerisinde geçirdiğimiz meclis toplantıları oldu, zaman zaman gergin ortamlar da oldu. İnsanların bir araya geldiği, iyi niyetlerle gayret gösterildiği, üyelere hizmet etme noktasında gerçekten çaba gösterildiği bir ortamda bu tür olayların yaşanmaması mümkün değildi. Ama hepimiz birbirimize anlayış gösterdik. Yapılmış olan hizmet binasında bundan sonraki dönemlerde çok güzel hizmetlerin verilmesini temenni ettiğimi özellikle belirtmek istiyortum. Önümüzde bir seçim var, 14 Nisan’da yapacağız. Bu seçimde şuan için 2 aday olarak yarışıyoruz. Demokrasinin gereği olarak adaylar elbette yapılacak olan seçimlerde başarı elde etmek için gayret gösteriliyor. Ama bu gayret gösterilirken başkanımın da biraz önce ifade ettiği gibi kırmadan, dökmeden, huzur ve sukunet içerisinde Kayseri’ye yakışır şekilde hareket etmemiz temenni edilmelidir. Yapılan bu çalışmaların inşallah seçimden sonra da kim sandıktan çıkarsa üyelerimizin Kayseri Ticaret Odası’ndan daha fazla hizmet alması noktasında gayret göstereceğinden eminim."