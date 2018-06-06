Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Duruşmanın başlangıcında Mahkeme Başkanı Selfet Giray, Karaca'nın duruşmanın iftardan sonra yapılması talebi ile ilgili kararı açıkladı. Giray, "İftardan sonra en fazla 3 saat çalışılabilir, 9-12 gibi. Ama bu jandarmalar, katip, diğer personelin mağduriyetine sebep olacağı için iftara 1 saat kalana kadar devam edebiliriz. Sizin talebiniz üzerine duruşmayı 3 gün olarak belirledik" dedi. Savunmasına kaldığı yerden devam eden Karaca, şunları söyledi: "İmamlık, müezzinlik gibi özel eğitim isteyen bir okulda okumadım.

ERDOĞAN'I 4 KEZ KONUK ALDIM



Gazeteciyim, sürekli basın kartı sahibiyim. Gazetecilik okulu mezunu olmadığım söylenirse, Sabah'ın başındaki Serhat Albayrak veya TRT'nin Genel Müdürü gazetecilik mezunu mu? Ayet, hadis mi var, gazetecinin gazetecilik okulu mezunu olması için. Başbakanlığı döneminde Erdoğan'ı 4 kez programıma konuk aldım.

ARINÇ, TOPTAN VE YILDIRIM EVİME GELDİ



Cebir, şiddeti mi konuştuk. Keza Cumhurbaşkanı Gül, Meclis Başkanları Bülent Arınç, Köksal Toptan, Bugünün Başbakanı, Ulaştırma Bakanıyken evime geldi, kahvaltı yaptık. Aslında bunları boşuna anlatıyorum. Çünkü bunları siz çok iyi biliyorsunuz."