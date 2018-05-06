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Hıdırellez, Beylikdüzü'nde coşkuyla kutlandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 11:54 | Son Güncelleme

 - Baharın müjdecisi Hıdırellez, Beylikdüzü'nde coşkuyla kutlandı.

İSTANBUL, (DHA) - Baharın müjdecisi Hıdırellez, Beylikdüzü'nde coşkuyla kutlandı. Kutlama etkinliklerinde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Çok keyifli geleneksel Türk tavrını koruyan bir anlayışla Hıdırellezi kutluyoruz" dedi.

Beylikdüzü Gürpınar İlçesi'nde ilk olarak park açılışı yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ardından baharın müjdecisi Hıdırellez kutlamalarının startını verdi.

İMAMOĞLU, VATANDAŞLARLA BİRLİKTE HALAY ÇEKTİ

Beylikdüzü Belediyesi Hıdırellez’i, iki etkinlikle ilçe halkının yoğun katılımıyla kutladı. İlk olarak Gürpınar Atatürk Parkı’nın açılışını yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ardından programın yapılacağı alana davul zurna eşliğinde vatandaşlarla birlikte yürüdü. Başkan İmamoğlu, yol üzerinde evlere uğrayarak Gürpınar ilçesinde gelenek hale gelmiş her evden börek alma kültürünü de yerine getirdi. 4 eve uğrayan Ekrem İmamoğlu her evden elinde börekle çıktığında vatandaş alkışlarla eşlik etti. Davul zurna eşliğinde börekleri aldıktan sonra vatandaşlarla oyun havası oynayan ve halay çeken Başkan İmamoğlu, ardından Hıdırellez şenliklerinin gerçekleşeceği alana geldi.

“90 YIL ÖNCE BALKANLARDAN GELEN SOYDAŞLARIMIZIN TAM YERİNDE KUTLAMA YAPIYORUZ"

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Ekrem İmamoğlu, Hıdırellez kutlamasını Gürpınar'da geleneksel hale getirdiklerini söyleyerek, “Tarihi çınar ve çeşmenin altında buraya 90 yıl önce Balkanlardan gelen soydaşlarımızın tam yerinde kutlama yapıyoruz. Bayram gibi baharın müjdecisi buluşma yerimiz burası. 3 yıldır da geleneksel hale geldi. Birazdan da eğlence başlayacak. Ateşin üzerinden atlanacak. Çok keyifli geleneksel Türk tavrını koruyan bir anlayışla Hıdırellezi kutluyoruz. Burada Gürpınar'ın eski adıyla Anarşa'da kutlamalarımız en eğlenceli haliyle başlayacak" açıklamalarında bulundu.

Etkinliğe vatandaşların yoğun ilgisi olduğu gözlendi. Burada Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kutlamaların son anına kadar alanda kalırken, vatandaşların dertlerini dinledi ve semt halkıyla dertleşti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, organizasyonun son bölümünde ise Hıdırellez Şenlikleri’nde geleneksel olarak yakılan ateşin üzerinden atladı.

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