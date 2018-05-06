Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Balkanlar ve Anadolu'nun gelneksel etkinliklerinden biridir Hıdırellez ya da Hızır günü. Bu özel gece Türk dünyasında Hızır ile İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak kutlanmaktadır. Hızır gecesinde insanlar dilek tutalar ve eğlenirler. Peki Balkanlar, Anadolu ve Mezopotamya topraklarında görülen Hıdırellez ne zaman kutlanır? Hıdırellez akşamı neler yapılabilir? İşte Hıdırellez veya Hızır günü ile ilgili merak ettikleriniz ve yakınlarınızla paylaşabileceğiniz Hıdırellez masajları...
HIDIRELLEZ NASIL KUTLANIR?
Hıdırellez gecesinin en önemli ve yaygın geleneği dilek tutulmasıdır. Hızır'ın uğradığı yerlere bereket vereceğine inanılır ve böylece dileklerin gerçekleşeceğine inanılır. Hıdırellez kutlamaları genellikle yeşillik, ağaçlık alanlarda yapılır.
İnsanlar Hıdırellez gecesi dileklerini bir kağıda yazıp kırmızı bir kurdele ile bir gül ağacına bağlarlar. Bunun yanından ateş yakıp üstünden atlamak suretiyle de dilek tutulmaktadır.
Dilek dileme dışında o gece baht açma törenleri de düzenlenir. Bunlara İstanbul ve çevresinde “baht açma”, Denizli ve çevresinde “bahtiyar”, Yörük ve Türkmenlerde “mantıfar”, Balıkesir ve çevresinde “dağara yüzük atma”, Edirne ve çevresinde “niyet çıkarma”, Erzurum'da “mani çekme” adı verilir.
Anadolu'nun farklı köşelerinde Hıdırellez'e özgü farklı adetler mevcuttur. Kimi yörelerde Hıdrellez Günü yapılan duaların ve isteklerin kabul olması için sadaka verme, oruç tutma ve kurban kesme adeti vardır. Kurban ve adaklar “Hızır hakkı” için olmalıdır. Zira tüm bu hazırlıklar Hızır'a rastlamak amacına yöneliktir.
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yörük köylerinde bir yıllık yoğurt mayası, Hıdırellez ve bu günü takip eden 2 gün süresince sabah ezanı ile tan ağarması arasındaki vakitte doğadaki bitkilerin üzerinden toplanan çiy tanelerinden sağlanır.
Trabzon-Şalpazarı İlçesi’nde maya katılmadan yoğurt yapılır. Mayalama sıcaklığındaki sütün içine besmeleyle bir tahta kaşık konur. Bu şekilde elde edilen maya bir yıl kullanılır. Gelecek yıl tekrar değiştirilir.
HIDIRELLEZ MESAJLARI
Pek çok geleneksel günümüzde olduğu gibi Hıdırellez de teknoloji tanışmıştır. Son yıllarda artık Hıdırellez zamanı insanlar birbirlerine cep telefonlarından Hıdırellez mesajları gönderiyor; Facebook, Twitter, Whatsapp gibi iletişim araçlarından Hıdırellez mesajları ve sözleri paylaşıyorlar. Siz de yarın Hıdırllez zamanı aşağıdaki mesajlardan istediklerinizi yakınlarınızla paylaşabilirsiniz.
HIDIRELLEZ BAYRAMININ KÖKENİ
Hızır ve Hıdırellezin inancının kaynağı ile ilgili olarak farklı teoriler mevcuttur. Kimilerine göre bu inancı Orta Asya, Ortadoğu ile Anadolu kültürlerine aittir. Kimilerine göre de İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançları ile ilintilidir.
Aslında Hıdırellez Bayramı'nı ve Hızır inanınışı tek bir kültüre bağlamak mümkün değildir. İlk çağlardan itibaren Mezopotamya, Anadolu, İran,Osmanlı itibâriyle Balkanlar ve hatta bütün Doğu Akdeniz ülkelerinde bahar ya da yazın gelişiyle belli başlı sevinç kutlamaları yapılmaktadır.
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