Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Balkanlar ve Anadolu'nun gelneksel etkinliklerinden biridir Hıdırellez ya da Hızır günü. Bu özel gece Türk dünyasında Hızır ile İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak kutlanmaktadır. Hızır gecesinde insanlar dilek tutalar ve eğlenirler. Peki Balkanlar, Anadolu ve Mezopotamya topraklarında görülen Hıdırellez ne zaman kutlanır? Hıdırellez akşamı neler yapılabilir? İşte Hıdırellez veya Hızır günü ile ilgili merak ettikleriniz ve yakınlarınızla paylaşabileceğiniz Hıdırellez masajları...

HIDIRELLEZ NASIL KUTLANIR?

Hıdırellez gecesinin en önemli ve yaygın geleneği dilek tutulmasıdır. Hızır'ın uğradığı yerlere bereket vereceğine inanılır ve böylece dileklerin gerçekleşeceğine inanılır. Hıdırellez kutlamaları genellikle yeşillik, ağaçlık alanlarda yapılır.

İnsanlar Hıdırellez gecesi dileklerini bir kağıda yazıp kırmızı bir kurdele ile bir gül ağacına bağlarlar. Bunun yanından ateş yakıp üstünden atlamak suretiyle de dilek tutulmaktadır.

Dilek dileme dışında o gece baht açma törenleri de düzenlenir. Bunlara İstanbul ve çevresinde “baht açma”, Denizli ve çevresinde “bahtiyar”, Yörük ve Türkmenlerde “mantıfar”, Balıkesir ve çevresinde “dağara yüzük atma”, Edirne ve çevresinde “niyet çıkarma”, Erzurum'da “mani çekme” adı verilir.