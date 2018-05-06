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Hıdırellez Şişli’de büyük bir coşku ile kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 11:53 | Son Güncelleme

 ŞİŞLİ Belediyesi, Hıdırellez’i büyük bir coşku ile kutladı. Şişli Belediye Başkanı  Hayri İnönü ve CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun katılımıyla gerçekleşen şenlik, vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

İSTANBUL,(DHA)- ŞİŞLİ Belediyesi, Hıdırellez’i büyük bir coşku ile kutladı. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun katılımıyla gerçekleşen şenlik, vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Baharın müjdecisi olan Hıdırellez Nişantaşı Sanat Parkı’nda çok sayıda roman vatandaşın katılımıyla coşkuyla kutlandı. Şenlikte Hayri İnönü ve Sezgin Tanrıkulu yakılan ateşin üzerinden atladı. Sevilen şarkıcı Tarık Mengüç, Fahrettin Sekmeç ve DJ performanslarının yanı sıra, Komedyen Matmazel Coco’nun sunuculuğu ve danslarıyla Hıdırellez şenliğinde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün doğum günü ve Hıdırellez bir arada kutlandı. İnönü’ye sahnede pasta sürprizi yapıldı. Coşkulu kalabalık bu mutluluğa ortak oldu. Ardından sevilen şarkıcı Tarık Mengüç sahne alarak kalabalığı eğlenceli şarkılarıyla coşturdu. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte vatandaşlar roman havası oynayarak kurtlarını döktü.

“HERKES EĞLENEREK BAHARIN GELİŞİNİ KUTLUYOR”

Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü,” Ne kadar kalabalık ve eğlenceli bir ortam olduğunu görüyoruz. Herkes baharın gelişini kutluyor. Hıdırellez aslında Roman vatandaşlarımızın kutladığı bir bayram ama tüm Teşvikiyeliler burada ve roman vatandaşlarımızla birlikte eğleniyoruz. Çok güzel bir akşam geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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