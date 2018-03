Hıdıroğlu’ndan iddialara cevap

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

GTO’da 3 Nisan’da yapılacak seçimlere sayılı günler kalırken, Başkan adayı Hıdıroğlu, hakkında çıkan iddialar ile ilgili açıklamalarda bulundu. İddiaların asılsız olduğunu ifade eden Hıdıroğlu, kendisi kadar başkanlığını yürüttüğü GTO’ya da zarar verdiğini ifade ederek, "Şahsım üzerinden başkanı bulunduğum odamıza zarar verilmesine asla müsaade etmem. GTO’ya verilen zarar, Gaziantep’e verilen zarardır. Biz, Gaziantep için el ele yürüyeceğiz” dedi. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası göreve geldiğini hatırlatan Hıdıroğlu, odada FETÖ ile yapılan mücadeleyi herkesin bildiğini kaydetti. GTO’ya zarar verilmesine asla müsaade etmeyeceğini de dile getiren Hıdıroğlu, herkesi GTO’ya sahip çıkmaya davet etti. Hıdıroğlu, açıklamasında, “Biz bu odayı kayyumdan devraldık. Odamızda FETÖ ile mücadelemizi herkes biliyor. Bu odanın itibarsızlaştırılması adına yapılan tüm girişimleri, eylemleri, söylemleri hızla bertaraf ettik ve hem kendi aramızda hem de şehri yönetenler arasında çok güzel ve uyumlu bir yönetim tavrı sergiledik. Meclisimizde 15 aydır birlik var. Beraberliğin ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir STK olarak yolumuza emin adımlarla yürüdüğümüzü ve şehrin vizyonuna değer kattığımızı düşünüyorum. Asılsız iddialar odamıza zarar veriyor. Bugün seçim kazanmaya yönelik, rakibini yıpratmaya yönelik iddialar gazetelere servis ediliyor. 15 aylık mücadelemizin ardından, bugün hala odamızın adının FETÖ ile ilişkilendirilmeye çalışılması, akıl noksanı kişilerin, seçimi kazanayım da ne olursa olsun düşüncesinin tezahürüdür. Ancak bu söylemler, ne yazık ki kişileri değil, odamızı yaralamaktadır. Gaziantep’in en büyük sivil toplum örgütünü itibarsızlaştırmaya yöneliktir. Gaziantep Ticaret Odası, kararlarını esnaf temsilcilerinden oluşan meclisi ile alan, yönetim kurulunun çalışmaları ile ilgili her ay meclisine hesap verdiği, şehrin ticaretine, vizyonuna, sosyal yaşamına ne katabilirizi, hedefine koyan büyük bir yapıdır. Sırf seçim kazanmak için böyle büyük bir kuruma zarar verilmesine, hiçbir üyemiz, hiçbir esnafımız müsaade etmez. Ben de mevcut Başkan olarak buna kesinlikle müsaade etmem" dedi.

"Adaylığım ortak kararın sonucu"

Hıdıroğlu, adaylığının ise ortak kararın sonucu olduğunu vurgulayarak, "Seçim sürecinde, adaylığımı açıklamam ile ilgili de basında olumsuz haberler söz konusu oldu. Hatırlandığı üzere, odamızın Şubat ayı olağan Meclis Toplantısında aday olmayacağımı açıklamıştım. Yukarıda da belirttiğim gibi odamız kişilere bağlı olmayan, içerisinden onlarca başkan çıkaracak, büyük bir kurumdur. Ben de bu düşünce ile aday olmama düşüncemi açıklamıştım. Ancak bu açıklamam sonrasında gerek meclisteki arkadaşlarım, gerekse Gaziantep’te fikirlerine ve düşüncelerine değer verdiğim dostlarım, beni arayarak kararımı gözden geçirmemi istediler. 15 Temmuz’un ardından odamızda yaşanan sıkıntılar sonrası, 15 aylık süreçte önemli adımlar atıldığını, birlik beraberliğin yeniden sağlandığını belirterek, bu sürecin bir dönem daha devam etmesi gerektiği yönünde görüşlerini paylaştılar. Özellikle bu hassas dönemde Gaziantep’in en büyük STK’sı olan GTO’ya sahip çıkmamız gerektiğini, bu şehri, bu şehrin insanlarını seven biri olarak benim de bu görevden kaçamayacağımı söyleyerek benim tekrar seçim sürecine dahil olmamı istediler. Ben de oluşan bu ortak görüş sonrası, adaylığımı açıkladım. Tekrar etmek istiyorum, bu benim kişisel bir kararım değil, ortak görüşlerin oluşturduğu bir sonuçtur. Birlik beraberlik içinde seçimlere gideceğiz 15 aydır GTO’da devam eden birlik beraberlik sürecinin bozulmasına müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. 3 Nisan’da odamız, yeni yönetim organlarını belirlemek için seçimlere gidecek. Ben sadece üyelerimizi değil, bütün Gazianteplileri, demokratik bir ortamda gerçekleşecek seçimlerde, bizlerle beraber olmaya davet ediyorum. Bugün artık Afrin, Cerablus’da savaş bitti. Bizler Gaziantepli olarak 4-5 yıldır Suriye, FETÖ, bombalar derken bu şehirde sanayicinin, iş adamının, tüccarın, esnafının önünü nasıl açabileceğimize yönelik çalıştık. Bundan sonra da Gaziantepimize neler katabiliriz, kültür, turizm ve sanayi anlamında Gaziantep’i 2023 yılı hedeflerine nasıl ulaştırabiliriz bunun gayreti içinde olacağız. Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti daha yukarılara taşımak, daha güçlü bir Gaziantep oluşturmak ve bu şehre hizmet etmek için çalışmaktan her zaman onur duyacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.