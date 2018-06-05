Higgs bozonu aniden en ağır parçacıklarla belirdi

Parçacıklara kütlelerini verdiği düşünülen Higgs bozonunun aniden bugüne kadarki en ağır parçacıklarla belirdiği bildirildi.
LiveScience'ın haberine göre, Avrupa'daki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda kaydedilen verilerin kullanıldığı Kompakt Müon Solenoit (CMS) ve Toroidal LHC Donanımı (ATLAS) deneylerinde Higgs'in, bilinen en ağır temel parçacıklar olan üst kuark ve anti-üst kuark ile "eşleştiğini" ortaya koyan bir çöküş gözlendi.
Haberde, bu durumun parçacıklar arasında yakın ilişki olduğu fikrini verdiği ve temel parçacıkların neden bu kütlelere sahip olduğunun anlaşılmasına yardımcı olacağı belirtildi.
"Physical Review Letters" dergisinde yayımlanan bulgunun, fiziğin en temel meselelerinden biri olan maddenin neden kütlesi olduğu sorusuna daha iyi yanıtlar bulunmasını sağlaması da bekleniyor.
Atom altı parçacık Higgs bozonu, Fransa-İsviçre sınırında yerin 100 metre altında bulunan CERN tesislerinde yapılan deneyler sonucunda 2013 yılında keşfedilmişti.
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