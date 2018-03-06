Highway AVM, İzzet Baysal’ı unutmadı

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Highway Alışveriş Merkezi çalışanları ve işyerleri hayırsever işadamı İzzet Baysal’ı ölümünün 18’inci yılında unutmadı.
Bolu Dağı TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol tesisi olan Highway Alışveriş Merkezi’nde bulunan 92 işyeri ve ve bin 500 çalışanı, Bolu’ya yüzlerce eser kazandıran merhum hayırsever işadamı İzzet Baysal’ı ölümünün 18’inci yılında unutmadı.
Alışveriş merkezi çalışanları yakalarına İzzet Baysal’ın fotoğrafını takarak, işyerleri ise camlarına ‘Seni unutmayacağız, rahmet ve minnetle anıyoruz” yazılı İzzet Baysal afişleri asarak gün boyu AVM’yi ziyaret eden binlerce kişinin de görmesini sağladı.
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