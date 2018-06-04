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Hijyen için "kilitli pizza kutusu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 11:30 | Son Güncelleme

Eskişehir'de bir kuryenin müşterisine götürdüğü pizzaya apartman içerisinde tükürmesine ilişkin haberlerden etkilenen Mersin'deki pizza ustası Hasan Tosun, tüketicinin pizzaya ilk dokunan kişi olması amacıyla "kilitli pizza kutusu" geliştirdi - Tescil için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuran Tosun: - "Kamuoyunda ve sosyal medyada çok fazla insanın 'Artık pizza yemeyeceğim' şeklindeki beyanları üzerine bu projeyi yaptık. Artık vatandaşlarımız içleri rahat şekilde pizzalarını yiyebilirler"

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Mersin'de bir pizza ustası, müşterisine götürdüğü pizzaya apartman içinde tüküren kuryeyle ilgili basına yansıyan haberlerden etkilenerek, mutfaktan müşteriye uzanan yolculukta tüketicinin pizzaya ilk dokunan kişi olması amacıyla "kilitli pizza kutusu" üretti.

Kentte yaklaşık olarak 15 yıl kağıt ve karton sanayi meslek gruplarında çalışıp, ardından pizza ustalığı yapmaya başlayan Hasan Tosun, Eskişehir'de bir müşterisine götürdüğü pizzaya apartman içinde tüküren ve daha sonra ürünü tüketiciye teslim eden kuryenin görüntülerini izledikten sonra, işletmecisi olduğu pizza dükkanındaki satışların etkilenmemesi için proje geliştirme kararı aldı.

Ortağı ve aynı zamanda kız kardeşi olan Ceşminaz Tosun ile bir süre çalışmalar yapan Tosun, mutfaktan müşteriye uzanan yolcukta tüketicinin kutuyu açıp ürüne ilk dokunacak kişi olması amacıyla bir fikir buldu.

Geçmiş yıllarda çalıştığı kağıt ve karton sanayi sektöründeki mesleki deneyiminden de yararlanan Tosun, "kilitli pizza kutusu" adını verdikleri kutuyu üretti.

Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil için başvuruda bulunan işletme sahipleri, müşterilerine siparişlerini "Bastır patlat, kendine çek. İlk sen aç, ilk sen dokun" sloganının yazılı olduğu kilitli pizza kutusuyla iletmeye başladı.

- "Artık pizzalara kimse tüküremeyecek"

Pizza ustası ve işletmeci Hasan Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehir'de yaşanan olayı izledikten sonra ürün güvenliğini artırmak için arayış içerisine girdiğini söyledi.

Bulacağı çözümün gıdaya olumsuz bir etkisinin olmaması gerektiği düşüncesiyle hareket ettiğini anlatan Tosun, şunları kaydetti:

"Yapıştırıcı ve paslanacak bir metal kullanmak istemiyordum. Bir gün saat sabah 05.00'i gösterirken uyandığımda, o kadar çok düşünüyordum ki çare gözümün önünde canlandı. Pizza kutusunda herhangi bir ek müdahalede bulunmadan, kendi iç kısmındaki kağıdını bir dil kilidi haline getirip, kutunun üst kısmındaki kağıdından ise açılabilme mekanizması olan perforaj yaptım."

Tosun, "kilitli pizza kutusu" adını verdikleri çalışmayı maketler yaparak denediğini, başarıya ulaşınca da imalatına başladıklarını ifade etti.

Geliştirdikleri fikri koruma adına da tescil başvurusunda bulunduklarını aktaran Tosun, "Müşterilerimiz bu proje bayıldı. 'İyi ki böyle bir fikir bulmuşsunuz' diye karşılık veren müşterilerimiz oluyor. İnsanların kafası rahat olacak. Bununla birlikte tüketiciler, kutuyu ilk kendileri açacak ve pizzaya ilk dokunan kişi olacaklar. Artık pizzalara kimse tüküremeyecek." dedi.

Bu uygulamayla pizzanın kutudan düşme riskini de ortadan kaldırdıklarının altını çizen Tosun, "Kamuoyunda ve sosyal medyada çok fazla insanın 'Artık pizza yemeyeceğim' şeklindeki beyanları üzerine bu projeyi yaptık. Artık vatandaşlarımız içleri rahat bir şekilde pizzalarını yiyebilirler. Bu kutu kilitlendikten sonra sadece tüketici kutuyu açarak, pizzaya dokunabilecek." ifadesini kullandı.

- "Çalışmanın hak ettiği değeri göreceğine inanıyoruz"

İşletme ortaklarından Çeşminaz Tosun da üretimini yaptıkları "kilitli pizza kutusu" ile sektöre bir yenilik getirdiklerini söyledi.

Avrupa ülkelerindeki birçok pizza işletmecinin ambalajlarında "sticker" kullandığı aktaran Tosun, "Biz genelgeçer bir çözüm üretmedik. Sticker ya da ambalaj yapıştırıcı tedarik edilip sorun çözülebilir ancak biz daha güvenli olmasını istedik. Yaptığımız bu çalışmanın hakkettiği değeri göreceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Pizzacının müşterilerinden Burcu Kurt da sipariş ettiği ürünün güvenli şekilde kendisine geldiğini bilmenin önemli olduğunun altını çizerek, "Kutuya ilk baktığımda tamamen güvenilir ve temiz olduğunu bana hissettirdi. Düşmesi halinde bile pizzanın kutu dışına çıkması önleniyor. Mutfaktan çıkışının ardından ilk benim önüme geliyor. İlk açan ve dokunan ben oluyorum. Kutuda bu kilit olduktan sonra pizzalar rahatça yenilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

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