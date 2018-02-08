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Hillary Clinton'a para aktaran eski başkan gözaltında!

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 11:37 | Son Güncelleme

Antalya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üzerinden ABD başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton'a maddi destek sağladığı belirlenen Alanya ilçesinde kapanan eski Tosmur Belediye Başkanı Musa Özdemir gözaltına alındı.

Hillary Clinton'a para aktaran eski başkan gözaltında!

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve ihbarlar sonucu FETÖ/PDY üzerinden ABD Başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına maddi destek sağladığı belirlenen ve Büyükşehir yasasıyla kapanan eski Tosmur Belediye Başkanı Musa Özdemir hakkında soruşturma başlatıldı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde Musa Özdemir'i evinde gözaltına aldı.

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Yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Alanya Birleşik İşadamları Derneği üyesi de olan Musa Özdemir'i sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Ayrıca inşaat işçisi olduğu öğrenilen H.G. de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Hillary Clinton Antalya FETÖ Tosmur Alanya Musa Özdemir

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Hillary Clinton'a para aktaran eski başkan gözaltında!

Hillary Clinton'a para aktaran eski başkan gözaltında!

Okuyucu Yorumları 9 yorum
Olan şimdi basacağım kalayı,lanet adamlar 40 yıldan buyana Kemalizmi yok edeceğini, gerçek islamı getireceğini, hatta Hz.muhammed ile telefonla görüşüp istişare yaptığını söyleyecek kadar alçalan bir şerefesizin peşinden gittiniz,kurban derisinden tut,kuran kursu,dersane,cami avlusunda ferasetsiz müminler tarafından yağmur gibi yağdırılan paraları alıp kaçtınız, şimdi kazıkladığınız müminlerin ülkesini amını damını başına yıkmaya kalktınız allah belanızı versin dinci şerefsiz vatan hainleri,cami bombaladınız,ülkeyi gavura sattınız,allah bu dincilerden korusun,bunlara yardım edeni kahretsin.
@cemo3641 bunlara yardım edeni kahretsin AMİN AMİN AMİN AMİN
ADAM GÖZALTINA ALINMIŞ HABERA BAK HAYDİ KILINTINA DESTEK VERMİŞ NE VAR HERKES HER YERE DESTEK VERMİYORMU BENİMDE PARAM OLSA YARDIM YAPSAM İYİ PARTİYE YAPARIM
@vural1946 akepelisin değilmi? böyle bir haber konusu altına öyle bir yorum yaz ki, iyi partiyi de fetö torbasının içine koy. senin ağa babaların yaptı yapacağı yardımı fetöye ey akepeli.
Milletten topladıkları himmet paralarını Clinton a gönderiyorlar sümüklü meczup fwtö nün müridleri daha akıllanmadı onun donunu kokluyor beyinsizler.
ABD nin feto denen şerefsizi tutmasının tek gerçeği şudur FETO nun hala türkiyede devlet içinde kriptoları var ABD feto üzerinden bu bilgilere ulaşmak için FETO teslim etmyor ancak ABD nin işi biter zaten ondan sonra teslim etmez ama bir şekilde imha eder zamanı gelince aynen öyle olacak bekleyin Yoksa ABD çakmış feto ya Paralel devlet vs umrunda bile olmaz Kimbilir başka devletlere ait ellerinde ne FETOLAR Var onun için saf olmayalım Ha bir gerçek var eğer bizim MİT gereğini yapabilirse AMENNA yoksa kimse iade beklemesin
inşaat işçisinden ne istersiniz be adamlar?
BU ADAMA GELENE KADAR ŞUANDA MİLLETVEKİLİ OLAN OLMAYAN AKP NİN İÇİNDEAKİLERİN TAMAMI FETOYA ÖVGÜLER YAĞDIRIYOR MUHTEREM HOCA EFENDİ DİYE METHİYELER DÜZÜYOR TÜM DEVLET KADROLARINA YERLEŞTİRİYORLARDI NE İSTEDİDE VERMEDİK DİYENLER FETOYU GÖĞE ÇIKARNLAR AMERİKAYA GİDİP FOTO HOCALARININ DONUNDAN SÜMÜKLÜ MENDİLİNDEN MEDET UMANLAR ŞİMDİ CUMHURİYETCİ ATATÜRKCÜ OLUVERDİLER SANKİ FOTOYU ÖVENLER KENDİLERİ DEĞİLMİŞ GİBİ AMA BUNLARI KİMSE TUTUKLAMIYOR NASIL OLUYORSA DÜN FETOYA LANET YAĞDIRANLARI DOĞRULARI SÖYLEYENLERİ FETOCU DAMGASINI VURUVERİYORLAR MİLLETİMİZDE HALA UYUMAYA DEVAM
AKP LI SONUÇTA
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