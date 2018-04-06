Hilmi Paşa Mescidi’nin restorasyonu tamamlandı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizde Osmanlı Dönemi’ne ait 18. Yüzyılda inşa edilen Camikebir Mahallesi’ndeki tarihi Hilmi Paşa Mescidi’nin restorasyon ile bakım ve onarım çalışmasının tamamlandığını söyledi.

Hilmi Paşa Mescidi’nin onarımı sonrası tekrar hizmete sunulması için yapılan tanıtım toplantısına önceki Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Kayseri millet vekili Taner Yıldız,Ak parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke,Meclis üyeleri birim müdürleri ve muhtarlar iştirak etti.

Osmanlı Dönemi Yapılarından Ender Bir Eser

Hilmi Paşa Mescidi’nin tarihi mimarisi ve yapı tekniği açısından şehrimizde Anadolu Kültür Mirasını temsil eden eserlerden birisi olarak günümüze kadar ayakta kaldığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi 2016 yılında 16 eserimizi tamamladık. 2017 yılında ise 22 eseri tamamladık. Şu anda 16 eserde ise çalışmalarımız devam ediyor. Camikebir Mahallesi’nde bulunan Hilmi Paşa Mescidi’nin 12 Mart 2018 günü bakım ve yenileme çalışmasına başladık. Kısa bir sürede tamamlayarak bugün hizmete sunuyoruz. Taş işçiliğin güzel örneklerini sergileyen bu tarihi yapı aslına uygun olarak belediyemizce onarıldı. AyrıcaKayseri kültür yolu üzerinde olması bir misyon kazandırmakta ve çalışmaya bir anlam katmaktadır. HİLMİ PAŞA MESCİDİ’NİN yapılan çalışma ile gelecek kuşaklara emanet edilmiş oldu” dedi.

OSMANLI DÖNEMİ KÜLTÜR MİRASI

Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinin Tarihe Dokunuş Projeleri ile Anadolu’nun kültür mirası eserlerin günümüz hizmetine kazandırılacağını sözlerine ekledi.

Hilmi Paşa Mescidi’nin onarımı sonrası tekrar hizmete sunulması için yapılan tanıtım toplantısına iştirak edenlere Melikgazi’nin geleneksel Aşure ikramı yapıldı.

Hilmi Paşa Mescidi’nin: Tarihi Kapalıçarşı’nın (bedesten) batı duvarına bitişik olan ve kitabesinde 1870-71 yılında Hilmi Paşa tarafından tamir ve ihya edildiği belirtilen camisinde vakit ve Cuma namazları kılınıyor.