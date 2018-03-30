HABER

Hilton’da Moein konserine yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 09:40 | Son Güncelleme

Van’da nevruz tatillerini geçiren İranlı turistler, ünlü sanatçı Moein’in şarkılarıyla coştu.Ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatilini geçirmek Van’a gelen İranlı turistler, gündüzleri alışveriş yapıyor, geceleri de disko, bar ve konserlerde eğleniyor.

Van’da nevruz tatillerini geçiren İranlı turistler, ünlü sanatçı Moein’in şarkılarıyla coştu.
Ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatilini geçirmek Van’a gelen İranlı turistler, gündüzleri alışveriş yapıyor, geceleri de disko, bar ve konserlerde eğleniyor. Ülkelerinde ’Hoca’ diye anılan ve en çok dinlenen sanatçılardan olan Moein, Double Tree By Hilton Van Oteli’nde düzenlenen konser ile hayranlarının karşısına çıktı. Yoğun katılımın olduğu konserde ünlü sanatçı Moein, seslendirdiği şarkılarla İranlı turistleri coşturdu. Konsere gelen Moein hayranları, ellerindeki poster ve çiçeklerle Moein’e büyük ilgi gösterdi. Saat 20.00’de başlayan konserde sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik eden İranlılar, gece geç saatlere kadar eğlendi. Moein’i çok sevdiklerini ifade eden İranlı turistler, Van’da bu tür organizasyonların düzenlenmesinin iyi olduğunu ifade ettiler.

Hilton’da Moein konserine yoğun ilgi

1 / 7

Hilton’da Moein konserine yoğun ilgi

Hilton’da Moein konserine yoğun ilgi
2 / 7

Hilton’da Moein konserine yoğun ilgi

Hilton’da Moein konserine yoğun ilgi
3 / 7

Hilton’da Moein konserine yoğun ilgi

Hilton’da Moein konserine yoğun ilgi
4 / 7

Hilton’da Moein konserine yoğun ilgi

Hilton’da Moein konserine yoğun ilgi
5 / 7

Hilton’da Moein konserine yoğun ilgi

Hilton’da Moein konserine yoğun ilgi
6 / 7

Hilton’da Moein konserine yoğun ilgi

Hilton’da Moein konserine yoğun ilgi
7 / 7

Hilton’da Moein konserine yoğun ilgi

Hilton’da Moein konserine yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ'den aranan yönetici otobüste 2 genci elle taciz ederken yakalandı!

FETÖ'den aranan yönetici otobüste 2 genci elle taciz ederken yakalandı!

En güzel Cuma mesajları (resimli, kısa) ile 30 Mart Cuma hutbesi

En güzel Cuma mesajları (resimli, kısa) ile 30 Mart Cuma hutbesi

Milli Piyango sorgulama: 29 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi ile bilet sorgula!

Milli Piyango sorgulama: 29 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi ile bilet sorgula!

İbrahim Kalın'dan Fransa'nın YPG açıklamasına tepki

İbrahim Kalın'dan Fransa'nın YPG açıklamasına tepki

‘Kedi İsmail’ çetesine operasyon! Küçük kızları fuhuşa zorlamış

‘Kedi İsmail’ çetesine operasyon! Küçük kızları fuhuşa zorlamış

Iğdır'da katliam gibi kaza: 17 ölü!

Iğdır'da katliam gibi kaza: 17 ölü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.