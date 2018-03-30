Hilton’da Moein konserine yoğun ilgi

Van’da nevruz tatillerini geçiren İranlı turistler, ünlü sanatçı Moein’in şarkılarıyla coştu.
Ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatilini geçirmek Van’a gelen İranlı turistler, gündüzleri alışveriş yapıyor, geceleri de disko, bar ve konserlerde eğleniyor. Ülkelerinde ’Hoca’ diye anılan ve en çok dinlenen sanatçılardan olan Moein, Double Tree By Hilton Van Oteli’nde düzenlenen konser ile hayranlarının karşısına çıktı. Yoğun katılımın olduğu konserde ünlü sanatçı Moein, seslendirdiği şarkılarla İranlı turistleri coşturdu. Konsere gelen Moein hayranları, ellerindeki poster ve çiçeklerle Moein’e büyük ilgi gösterdi. Saat 20.00’de başlayan konserde sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik eden İranlılar, gece geç saatlere kadar eğlendi. Moein’i çok sevdiklerini ifade eden İranlı turistler, Van’da bu tür organizasyonların düzenlenmesinin iyi olduğunu ifade ettiler.
Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi
Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı
Korkunç kaza! Minibüs alev aldı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Papua Yeni Gine'de 7.2 büyüklüğünde deprem!
Fransa'dan kriz çıkaracak adım! Teröre açık destek
Fuhuş yaparken yakalandılar!
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti
Evinde beslediği hayvanlara yem oldu!
İşte WhatsApp'ta sizi engelleyenlere mesaj atmanın yolu
Getcontact ile ilgili bomba gelişme: iPhone ve Android cihazların uygulama mağazalarından silindi
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum