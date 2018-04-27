Hindistan Başbakanı Modi Çin'de

Modi’nin Vuhan ziyaretinin haziran ayında Çin’in Şangdong eyaletine bağlı Çingdao'da Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi öncesi iki ülke arasındaki dostluk atmosferini güçlendireceği tahmin ediliyor.

Şi ve Modi'ye resmi olmayan toplantılarında yardımcıları eşlik etmeyecek.

Çin Devlet Başkanı Şi ve Hindistan Başbakanı Modi, yarın endüstri ve üniversiteleriyle meşhur Vuhan'da gayriresmi toplantı yapacak. Resmi toplantılara göre daha önemli konuların ele alındığı, hızlı ve pratik olarak görülen gayriresmi toplantılar iki ülke arasında ilk defa yapılıyor.

Şi ve Modi, iki ülke arasındaki diyaloğu artırma ve barış içinde yaşama konularında fikir alışverişinde bulundu. İki lider daha sonra Hubey Eyalet Müzesi'ni ziyaret ederek tarihi eserleri inceledi.

Şinhua ajansının haberine göre, Modi, iki günlük ziyaret çerçevesinde geldiği ülkenin orta kesiminde yer alan Hubey eyaletinin başkenti Vuhan'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

PEKİN (AA) - Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Modi'nin, haziran ayında ŞİÖ zirvesi nedeniyle tekrar Çin'e gelmesi bekleniyor.

İki ülke arasında sınır konusu, Tibet'in ruhanı lideri Dalay Lama'ya Hindistan'ın müsamaha göstermesi ve tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen Kuşak ve Yol projesinin geçiş güzergahında farklı tutumları nedeniyle anlaşmazlıklar bulunuyor.

Asya’nın iki en büyük iki ülkesi 3 bin 500 kilometrelik sınır hattını paylaşıyor. Çin ve Hindistan arasında geçen yıl haziran ayında cereyan sınır sorunu nedeniyle ilişkiler gerilmişti. İki ülke arasındaki Donglang bölgesinde sınırın Çin tarafında Pekin yönetimi yol inşaatı yaptığı sırada, Hindistanlı askerler sınırı geçerek, inşaata müdahale etmişti.

Çin, bunun üzerine Hindistan’ı sınır ihlali yapmakla suçlamıştı. Hindistan'ın ağustos ayında askerlerini ilgili bölgeden çekmesiyle ikili ilişkilerde düşen gerilim, tarafların eylül ayında Çin'in Şiamın kentinde düzenlenen BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) liderler zirvesinde anlaşması ile son bulmuştu.

