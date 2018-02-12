Hindistan Başbakanı Modi Umman'da

MASKAT (AA) - Umman Sultanı Kabus bin Said'in, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile başkent Maskat'ta bir araya geldiği belirtildi.
Umman haber ajansına (ONA) göre, Beyt el-Bereke Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve ilişkilerin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Görüşmeye dair ayrıntılı bilgi verilmedi.
Modi, cuma günü başladığı Ortadoğu turu kapsamında Ürdün, Ramallah ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından dün akşam saatlerinde Umman'a gelmişti. Modi'nin Umman ziyaretinin 2 gün sürmesi bekleniyor.
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