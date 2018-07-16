Hindistan Başbakanı Modi'nin konuşma yaptığı çadır çöktü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Batı Bengal eyaletinde düzenlenen programda konuşma yaptığı sırada, toplantının düzenlendiği çadırın bir kısmı çöktü.

"Hindustan Times"ın haberine göre, Midnapore bölgesindeki programda Modi'nin ve Bharatiya Janata Partisinin (BJP) önde gelen isimlerinin kürsüde olduğu esnada çadırın bir bölümünün çökmesi sonucu 20'den fazla kişi yaralandı.

Olayda Modi ve parti yetkilileri yara almadı.

BJP Batı Midnapore İlçe Başkanı Samit Dash, yaralanan 20'den fazla kişinin hastaneye kaldırıldığını belirterek, yaralıların durumunun ağır olmadığını söyledi.

Yaralıların hastaneye kaldırılmasında Başbakanlık ambulansının da kullanıldığı ve Modi'nin, programın ardından yaralıları hastanede ziyaret ettiği bildirildi.

Görgü tanıkları, çok sayıda kişinin sahneyi görmek için tenteyi tutan demir çubuklara tırmanması sonucu çadırın bir bölümünün çöktüğünü ifade ederek bölgedeki şiddetli yağışların da kazada etkili olduğunu kaydetti.

