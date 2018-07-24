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Hindistan Başbakanı Modi'nin Ruanda ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 19:14 | Son Güncelleme

İki ülke arasında savunma, ticaret, tarım ve kültürel alanlarda ikili anlaşmalar imzalandı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Afrika temasları kapsamında, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile görüştü.

Modi, Ruanda Devlet Başkanı Kagame'nin resmi davetlisi olarak geldiği başkent Kigali'de resmi törenle karşılandı.

Ziyaret kapsamında, iki ülke arasında savunma, ticaret, tarım, hayvancılık ve kültürel iş birliği alanlarında 7 anlaşma imzalandı.

Kagame, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, imzalanan anlaşmalarla iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin daha ileriye taşındığını dile getirdi.

Modi ise Ruanda'yla imalat, turizm, sanayi sektörü, ticaret ve yatırım ortaklığını genişletmeye çalışacaklarını ifade etti.

Öte yandan Hindistan, ziyaret kapsamında, ekonomi ve tarım alanlarında kullanılmak üzere Ruanda'ya 200 milyon dolarlık kredi taahhüdünde bulundu.

- Hindistan'dan başbakan düzeyinde ilk ziyaret

Yaklaşık 100 iş adamıyla Ruanda'ya gelen Modi'nin bu ziyareti, Hindistan'dan bu ülkeye başbakan düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olma niteliği taşıyor.

Ruanda'daki The New Times gazetesine göre, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacmi 2011-2015 arasında 526 milyon dolara ulaştı.

Hindistan Başbakanı Modi, iki günlük Ruanda ziyaretinin ardından Uganda ve Güney Afrika'da resmi temaslarda bulunacak.

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