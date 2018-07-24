Hindistan Başbakanı Modi'nin Ruanda ziyareti

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Afrika temasları kapsamında, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile görüştü.
Modi, Ruanda Devlet Başkanı Kagame'nin resmi davetlisi olarak geldiği başkent Kigali'de resmi törenle karşılandı.
Ziyaret kapsamında, iki ülke arasında savunma, ticaret, tarım, hayvancılık ve kültürel iş birliği alanlarında 7 anlaşma imzalandı.
Kagame, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, imzalanan anlaşmalarla iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin daha ileriye taşındığını dile getirdi.
Modi ise Ruanda'yla imalat, turizm, sanayi sektörü, ticaret ve yatırım ortaklığını genişletmeye çalışacaklarını ifade etti.
Öte yandan Hindistan, ziyaret kapsamında, ekonomi ve tarım alanlarında kullanılmak üzere Ruanda'ya 200 milyon dolarlık kredi taahhüdünde bulundu.
- Hindistan'dan başbakan düzeyinde ilk ziyaret
Yaklaşık 100 iş adamıyla Ruanda'ya gelen Modi'nin bu ziyareti, Hindistan'dan bu ülkeye başbakan düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olma niteliği taşıyor.
Ruanda'daki The New Times gazetesine göre, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacmi 2011-2015 arasında 526 milyon dolara ulaştı.
Hindistan Başbakanı Modi, iki günlük Ruanda ziyaretinin ardından Uganda ve Güney Afrika'da resmi temaslarda bulunacak.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!
Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz
CHP'de flaş gelişme! Tüzün: Kurultay için yeterli imzaları topladık
Kars'ta büyük vahşet! Başına poşet geçirdikleri eşekleri müzik eşliğinde sopayla bayıltana kadar dövdüler
'Erkek arkadaşına nasıl davranacağını öğretmek için' ikizler 11 yaşındaki kıza tecavüz etti
KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Polisin 10 yaşındaki çocuğa uyguladığı 'orantısız güç' dünyayı ayağa kaldırdı
Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...
Ahmet Şık: Bana saldıran Alpay Özalan değil
Köle talep eden Kuveytli fenomene tepki yağıyor!
Kira vermekten bıktı, 350 liraya ev sahibi oldu
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum