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Hindistan ile Umman arasında iş birliği anlaşmaları

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 02:11 | Son Güncelleme

Hindistan ile Umman arasında 2 anlaşma ve 6 mutabakat zaptı imzalandı

MASKAT (AA) - Umman ve Hindistan'ın, farklı alanlarda iş birliğini geliştirmek amacıyla 2 anlaşma ve 6 mutabakat zaptı imzaladığı belirtildi.

Umman haber ajansına (ONA) göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Umman'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında başkent Maskat'ta Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen törende 2 anlaşma ile 6 mutabakat zaptına imza atıldı.

Anlaşmalar arasında diplomatik ve hususi pasaport hamilerinin karşılıklı olarak vizeden muafiyeti ile medeni ve ticari hukuk alanında iş birliği konuları yer aldı.

Habere göre, Umman ve Hindistan Diplomasi Enstitüleri ile iki ülke savunma bakanlıkları arasında, bakım için kuru havuz hizmetinden yararlanmak amacıyla Hindistan askeri gemilerinin Umman'ın Dukm Limanı'na girişini kolaylaştırma konusunda mutabakat zaptı imzalandı.

Umman Milli Savunma Koleji ile Hindistan Savunma ve Analiz Araştırmaları Enstitüsü arasında sağlık, turizm ve uzayın barışçıl olarak kullanılması alanlarında da birer mutabakat zaptı imzalandı.

Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Muhammed bin Nasır er-Rasibi, Hindistan ile Umman arasında ortak askeri tatbikat ve savunma projeleri alanında iş birliği olduğunu anlattı.

Ulaştırma ve İletişim Bakan Yardımcısı Salim bin Abdullah en-Naimi de uzayın barışçıl kullanılması konusundaki mutabakat zaptının, navigasyon sistemleri, uzay bilimi ve keşifte kullanılan uydular ile iki ülke arasında bilgi paylaşımını içerdiğini söyledi.

Hindistan'ın Umman Büyükelçisi Andra Pandey da imzalanan mutabakat zaptlarının iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığını belirterek, Hindistan şirketlerinin Umman ekonomisinde önemli yeri olduğunu aktardı.

Hindistan'ın, Dukm Özel Ekonomi Bölgesi'ndeki iki projede 1,8 milyar dolarlık yatırımı bulunduğunu ifade eden Pandey, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin bu yıl 5,5 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Umman

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