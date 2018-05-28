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Hindistan, İran konusunda sadece BM yaptırımlarını dikkate alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 18:06 | Son Güncelleme

Hindistan, İran konusunda sadece BM yaptırımlarını dikkate alacak

Hindistan, İran konusunda herhangi bir ülkenin değil BM'nin yaptırımlarını dikkate alacağını bildirdi.

The Hindu'nun haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, düzenlediği yıllık basın toplantısında, ABD'nin İran'ı hedef alan yeni yaptırımları konusundaki soruları yanıtladı.

Swaraj, Hindistan'ın ABD'nin veya herhangi bir ülkenin yaptırımlarını tanımadığını, sadece BM yaptırımlarını uygulayacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen haftalarda İran'a nükleer silah üretimini durdurması ve Ortadoğu'daki "terör gruplarına" desteğini kesmesi çağrısında bulunmuş, aksi halde bu ülkeye "tarihin en sert yaptırımlarının uygulanacağını" bildirmişti.

Pompeo'nun bu açıklamasının ardından ABD yönetimi, Yemen'deki Husilere, İran Devrim Muhafızları adına silah ve teknik yardım sağladıkları gerekçesiyle 5 İran vatandaşına, yanı sıra kara listedeki İranlı hava yolu şirketlerine Amerikan menşeli ekipman temin ettikleri gerekçesiyle 9 kişi ve kuruluşa karşı yaptırım kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj İRAN yaptırım

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