Hindistan ve ABD stratejik ortaklığı sürdürecek

Hindistan ve ABD, stratejik ortaklıklarını sürdürme konusunda mutabık olduklarını açıkladı.
"Hindustan Times"ın haberine göre, hafta sonu Singapur'da düzenlenen ve "Shangri-La Diyaloğu" olarak da bilinen 17. Asya Güvenlik Zirvesi'nde bir araya gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ABD Savunma Bakanı James Mattis, iki ülke arasındaki güçlü stratejik ortaklığı devam ettirme sözü verdi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jeff Davis, "Mattis ve Modi, ABD ve Hindistan arasındaki ilişkilerin öneminin yanı sıra iki ülkenin uluslararası hukuk ve ilkelerin uygulanması ile Hint-Pasifik bölgesinde özgürlüklerin ve şeffaflığın sağlanması için yapılacak iş birliğinde oynadıkları rolü ele aldı." dedi.
Davis, ABD-Hindistan arasındaki güçlü ortaklığı sürdürme konusunda mutabık olduklarını açıklayan ikilinin, bölgede barış, istikrar ve refahı sürdürme konusunda da mutabık kaldıklarını ifade etti.
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