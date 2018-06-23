Hindistan ve Küba biyoteknoloji ve enerjide iş birliğini geliştirecek

Hindistan ve Küba, biyoteknoloji, yenilebilir enerji ve geleneksel tıp konularında iş birliğini geliştirme yönünde anlaşmaya vardı.
"India Today"de yer alan haberde, Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, Küba'nın başkenti Havana'yı ziyareti sırasında Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile görüştü.
Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, iki liderin yaptıkları görüşmede biyoteknoloji, yenilebilir enerji ve geleneksel tıp konularında iş birliğini artırmayı ele aldıklarını belirtti.
Kumar, iki ülke arasında üç iş birliği anlaşmasının imzalandığını kaydetti.
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