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Hindistan'da 5 kişinin linç edilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 11:56 | Son Güncelleme

Söylentiler nedeniyle 5 kişinin linç edilmesinin ardından 23 kişi gözaltına alındı

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde çocuk kaçırma eylemleriyle ilgili söylentiler nedeniyle 5 kişinin linç edilmesi soruşturmasında 23 kişi gözaltına alındı.

Basında çıkan haberlere göre, polis yetkilisi M. Ramkumar, Dhule bölgesinde çocuk kaçırdığından şüphelenilen 5 kişinin dün öfkeli bir grup tarafından dövülerek öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturmada 40 kişinin arandığını kaydetti.

M. Ramkumar, arananlardan 23'ünün gözaltına alındığını belirtti.

Maharaştra'da dün 5 kişinin linç edilmesine karışan grubu sakinleştirmeye çalışan 2 polis memuru da yaralanmıştı.

Hindistan'ın çeşitli bölgelerinde geçen ay da sosyal medyada yayılan çocuk kaçırma söylentileri nedeniyle 9 kişi linç edilmişti.

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gözaltı Hindistan linç soruşturma

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