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Hindistan'da 8 Maocu isyancı daha öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 10:14 | Son Güncelleme

Son iki günde öldürülen isyancı sayısı 22'ye yükseldi

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın batısında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 8 Maocu isyancı daha öldürüldü.

Emniyet yetkilisi Praşant Diwate, operasyonların, Maharaştra eyaletinin Gadçilori bölgesindeki ormanlık alanda yapıldığını kaydetti.

Diwate, operasyonda 8 Maocu'nun öldürüldüğünü belirterek, böylelikle son iki günde 22 isyancının öldürüldüğünü belirtti.

Çatışmada güvenlik güçlerinden ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, Hindistan'da 1967'den bu yana birçok eyalette silahlı eylemler gerçekleştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan isyancı Maocu

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