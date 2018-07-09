Hindistan'da aşırı alkollü istasyon şefi tren seferlerini aksattı

Hindistan'ın kuzeyinde bir istasyon şefinin aşırı alkol alıp uyuması nedeniyle çok sayıda tren seferi yapılamadı.
Ülke basınında yer alan habere göre, Uttar Pradeş eyaletindeki Murshadpur Garı'nda bekleyen trenlere sinyal verilmeyince seferler durma noktasında geldi.
Tren garında meydana gelen karışıklığın ardından istasyon şefi Deep Singh'in defalarca görevliler tarafından arandığı fakat hiçbir çağrıya cevap vermediği belirtildi.
Daha sonra istasyon şefinin odasına giden görevliler, Singh'i boş içki şişeleriyle dolu masada uyuyakalmış buldu. İstasyon görevlisi, "Singh o kadar sarhoştu ki yürüyemiyordu bile." ifadelerini kullandı.
Singh hakkında soruşturma başlatıldı.
Uttar Pradeş'teki Murshadpur Garı, çok sayıda uzun mesafe treninin güzergahında yer alıyor.
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