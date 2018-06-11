Hindistan'da aşırı yağış 13 can aldı

Hindistan'ın güneybatısındaki Kerala eyaletini hafta sonu etkisi altına alan aşırı yağışlar nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, eyalette hafta sonunda 13 kişi taşan nehirlerin sularına kapılarak ya da ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Yetkililer, ülkenin kuzeyinde ise hava sıcaklıklığının 41,2 dereceye kadar çıktığını açıkladı.

Haziran ve eylül ayları arasında etkili olan muson mevsiminde her yıl çok sayıda kişi yaşamını yitiriyor.

