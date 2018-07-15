Hindistan'da askerlere saldırı: 2 ölü

Hindistan'ın doğusunda Maocu isyancıların düzenlediği saldırıda iki askerin öldüğü, bir askerin yaralandığı bildirildi.
Hindistan basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri, Maocu isyancıların Chhattisgarh eyaletinin Kanker bölgesinde bir operasyondan dönen askerlere silahlı saldırı düzenlediğini duyurdu.
Silahlı saldırıda iki askerin öldüğü, bir askerin yaralandığı belirtildi.
Bölgeye takviye polis güçlerinin gönderildiği ifade edildi.
Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, Hindistan'da 1967'den bu yana birçok eyalette silahlı eylemler gerçekleştiriyor.
Son dakika! Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı
Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceği sinyalini verdi
Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma
İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Odadan kötü koku gelmesi üzerine...
Haiti Başbakanı Jack Guy Lafontant istifa etti!
Devlet Bahçeli'den flaş genel af açıklaması
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Instagram çöktü!
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum