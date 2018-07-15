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Hindistan'da askerlere saldırı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 11:49 | Son Güncelleme

Hindistan'da askerlere saldırı: 2 ölü

Hindistan'ın doğusunda Maocu isyancıların düzenlediği saldırıda iki askerin öldüğü, bir askerin yaralandığı bildirildi.

Hindistan basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri, Maocu isyancıların Chhattisgarh eyaletinin Kanker bölgesinde bir operasyondan dönen askerlere silahlı saldırı düzenlediğini duyurdu.

Silahlı saldırıda iki askerin öldüğü, bir askerin yaralandığı belirtildi.

Bölgeye takviye polis güçlerinin gönderildiği ifade edildi.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, Hindistan'da 1967'den bu yana birçok eyalette silahlı eylemler gerçekleştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Maocu saldırı

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