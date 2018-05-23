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Hindistan'da Başpiskoposa eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 15:51 | Son Güncelleme

İktidardaki Hindistan Halk Partisi, Yeni Delhi Başpiskoposu Anil Couto'yu ülkedeki siyasi atmosferle ilgili açıklamalarından dolayı eleştirdi

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da iktidardaki milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP), Yeni Delhi Başpiskoposunu ülkedeki siyasi atmosferle ilgili yorumları nedeniyle eleştirdi.

BJP lideri Amit Shah, Başpiskopos Anil Couto'nun "ülkedeki çalkantılı siyasi atmosferin demokratik değerlere yönelik tehdit oluşturduğu" şeklindeki açıklamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Shah, kimsenin, özellikle bir din adamının bu tarz açıklamalar yapmasının uygun olmadığını ifade etti.

Başpiskopos Anil Couto, 8 Mayıs'ta Yeni Delhi Katolik kiliselerine gönderdiği mesajında, ülkede demokrasi için dua edilmesi gerektiğini ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Başpiskopos Hindistan Yeni Delhi

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