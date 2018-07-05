Hindistan'da bebek kaçakçılığı

PATNA (AA) - Hindistan'ın doğusunda Rahibe Teresa tarafından kurulan bir hayır kurumunda, 2 kişi bebek kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Polis yetkilisi Aman Kumar, Jharkhand eyaletindeki, evlenmemiş hamile kadınların kaldığı Hayırsever Misyonerler Cemiyeti'ne bağlı bir hayır kurumunda, bir rahibe ve bir personelin bebek kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını ve sorgulandıklarını kaydetti.

Hint bir çiftin, Anima Indwar isimli kişiye 2 aylık bir bebek için 1760 dolar ödediklerini ve bebeği aldıklarını fakat daha sonra bazı işlemler için bebekle kuruma çağrıldıklarını anlattıklarını ifade eden Kumar, Hint karı kocanın, Indwar'ın bebeği kendilerinden geri alması ve parayı vermemesi üzerine şikayette bulunduğunu söyledi.

Kumar, hayır kurumunda kaçakçılıkla ilgili başka şikayetler üzerine soruşturma başlattıklarını ifade etti.

Rahibe Teresa, 1950 yılında Kalküta'da Hayırsever Misyonerler Cemiyeti'ni kurmuştu. Cemiyet zamanla dünyanın 450 noktasında 4 bin rahibenin görev yaptığı bir kurum haline geldi.

Rahibe Teresa, 1997'de Kalküta'da yaşamını yitirmişti.

