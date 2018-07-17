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Hindistan'da bina çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 23:47 | Son Güncelleme

İnşaat halindeki binanın çökmesi üzerine bazı kişiler enkaz altında kaldı

YENİ DELHİ (AP) - Hindistan'da inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu bazı kişilerin enkaz altında kaldığı bildirildi.

Kurtarma ekibinden Krishan Kumar, yaptığı açıklamada, başkent Yeni Delhi'nin 40 kilometre doğusunda bulunan Shahberi köyünde inşaatı devam binanın çöktüğünü belirtti.

Kumar, bazı kişilerin enkaz altında kaldığını, 100'den fazla kişinin arama kurtarma çalışmalarına başladığını kaydetti.

İnşaatın çökmesinde muson yağmurlarının etkili olduğu tahmin ediliyor.

Mumbai kentinde 2013 yılında bir bina çökmüş, en az 72 kişi hayatını kaybetmişti.

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bina Enkaz

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