Hindistan'da bina çöktü

YENİ DELHİ (AP) - Hindistan'da inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu bazı kişilerin enkaz altında kaldığı bildirildi.
Kurtarma ekibinden Krishan Kumar, yaptığı açıklamada, başkent Yeni Delhi'nin 40 kilometre doğusunda bulunan Shahberi köyünde inşaatı devam binanın çöktüğünü belirtti.
Kumar, bazı kişilerin enkaz altında kaldığını, 100'den fazla kişinin arama kurtarma çalışmalarına başladığını kaydetti.
İnşaatın çökmesinde muson yağmurlarının etkili olduğu tahmin ediliyor.
Mumbai kentinde 2013 yılında bir bina çökmüş, en az 72 kişi hayatını kaybetmişti.
Türkiye sınırındaki Haseke bölgesine askeri uçak düştü! Uçağın kime ait olduğu bilinmiyor!
Gümüşhane'de sıcak temas! Çembere alınan teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı!
İstanbul'da çıplak adam dehşeti!
'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı
Hindistan'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi
Olay yaratacak ifade! 'Muharrem İnce sarhoştu' iddiasını o mu ortaya attı?
Fareler İrlanda'yı işgal etti! Durdurulamıyor!
Bir zamanlar göçmen olarak geldiği ülkede şimdi paraya para demiyor
CHP'de son dakika gelişmesi! Muhalifler imza sayısını açıkladı
Yozgat'ta 8 milyon yıllık fosil!
Okuyucu Yorumları 0 yorum