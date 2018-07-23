Hindistan'da bina yangını: 5 ölü

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın kuzeyinde bir binada çıkan yangında 5 kişi öldü.
Polis, Himaçal Pradeş'in Mandi bölgesinde sabah bir apartmanda çıkan yangında 3'ü kadın 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Söndürülen yangına tüp patlamasının yol açtığı sanılıyor.
Yasaların ve güvenlikle ilgili kuralların sıklıkla ihlal edildiği Hindistan'da bu tür yangınlara yaygın biçimde rastlanıyor.
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