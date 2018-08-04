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Hindistan'da bir kişi daha inek yüzünden linç edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 20:01 | Son Güncelleme

Hindistan'da bir kişi daha inek yüzünden linç edildi

Hindistan'da inek çaldığından şüphelenilen bir kişinin linç edildiği bildirildi.

Hindistan basınında yer alan habere göre, kuzey eyaleti Haryana'nın Palwal bölgesinde Behrola köyünde inek çaldığından şüphelenilen bir kişi dövülerek öldürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Racastan eyaletinde Alvar bölgesinde temmuz ayında inek çaldığından şüphelenilen bir Müslüman linç edilmişti.

Hindistan'da yakın dönemde hayvanları kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri iddiasıyla özellikle Müslüman azınlığa yönelik çok sayıda nefret saldırısı düzenlendiği ifade ediliyor.

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Hindistan inek linç Müslüman

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