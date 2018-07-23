Hindistan'da çocuk kaçırma söylentileri

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın orta kesiminde çocuk kaçırma eylemleriyle ilgili yayılan söylentiler nedeniyle genç bir kadın daha linç edildi.
Polis, Madhya Pradeş eyaletinin Singrauli bölgesinde 20'li yaşlarındaki bir kadının, çocuk kaçıran çetenin üyesi olduğu iddiasıyla öfkeli bir grup tarafından dövülerek öldürüldüğünü açıkladı.
Olayla ilgili 14 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Hindistan'da son 3 ayda benzer saldırılarda 25 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı ifade ediliyor.
Hindistan Yüksek Mahkemesi, bu tür şiddet olaylarına karşı ivedilikle adım atılması çağrısında bulundu.
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