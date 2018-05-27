HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Hindistan'da deprem söylentisi izdihama yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 21:05 | Son Güncelleme

Hindistan'da deprem söylentisi izdihama yol açtı

Hindistan'da bir tren istasyonunda deprem olduğu söylentisi üzerine çıkan izdihamda en az 58 öğrenci yaralandı.

Hindustan Times'ın demiryolu polis istasyonu memuru Prakash Paswan'ın açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Bihar eyaletinin faklı bölgelerinden Nalanda bölgesine bir sınava katılmak üzere dün gece gelen yüzlerce öğrenci, saatin geç olması nedeniyle tren istasyonunda uyudu.

Paswan, gece yarısı saat 02.00 sularında asbest levhalarının düşerek parçalanmasıyla çıkan sesin öğrenciler arasında deprem olduğu düşüncesiyle paniğe neden olduğunu belirtti.

Paniğin ardından izdiham çıktığını anlatan Paswan, peronda uyuyan 58 öğrencinin yaralandığını açıkladı.

Yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

PARTNERBu kentte tam 22 saat oruç tutuyorlarBu kentte tam 22 saat oruç tutuyorlar
Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda yaralı varErzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda yaralı var
Tataristan'dan Dalaman'a ilk uçak indiTataristan'dan Dalaman'a ilk uçak indi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem izdiham tren istasyonu

En Çok Okunan Haberler

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın minik kıza sorduğu soru Isparta mitingine damga vurdu

Erdoğan'ın minik kıza sorduğu soru Isparta mitingine damga vurdu

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Metin Uca trafik kazası geçirdi

Metin Uca trafik kazası geçirdi

Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda yaralı var

Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Sultangazi'de pazarda silahlı kavga! Yaralılar var

İstanbul Sultangazi'de pazarda silahlı kavga! Yaralılar var

İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan ünlü komedyenin ağabeyi tutuklandı

İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan ünlü komedyenin ağabeyi tutuklandı

Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.