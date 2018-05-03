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Hindistan'da devrilen otobüs alev aldı: 27 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 18:23 | Son Güncelleme

Hindistan'da devrilen otobüs alev aldı: 27 ölü

Hindistan'da kaza sonucu alev alan otobüste 27 kişi hayatını kaybetti.

Muzaffarpur'dan başkent New Delhi'ye 35 yolcuyla hareket eden otobüs, bir bisiklete çarpmamak için yaptığı manevra sonucu kontrolü kaybederek ters döndü.

Bihar's Motihari bölgesindeki Ulusal Otoyol-28'de meydana gelen kazada otobüsün alev alması sonucu 27 yolcu hayatını kaybetti.

Afet Yönetimi Bakanı Dinesh Chandra Yadav otobüsten sadece 4 yolcunun kurtarılabildiğini söyledi.

Kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan otobüs kazası

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