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Hindistan'da düğün hediyesi paket patladı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 23:01 | Son Güncelleme

Patlamada damat ile büyükannesi hayatını kaybetti

Hindistan'da düğün hediyesi olarak gönderilen paketin patlaması sonucu damat ve büyükannesi öldü, gelin ise ağır yaralandı.

Yerel medyada yer alan habere göre, polis yetkilileri, Odişa eyaletinin Bolangir bölgesinde yeni evlenen çifte düğün hediyesi olarak gönderilen paketin açıldığı an patladığını bildirdi.

Patlamanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan damadın ve büyükannesinin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığını belirten yetkililer, ağır yaralı gelinin tedavisinin ise devam ettiğini söyledi.

Paketi kimin gönderdiğinin bilinmediğini de ifade eden yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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düğün hediyesi Hindistan patlama

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